Бурые медведи «развлекают» жителей и гостей Красной Поляны

В горах Сочи появилось нестандартное «развлечение»: медведица с двумя медвежатами в поисках еды регулярно обшаривает мусорки в поселках. И пугает людей, играя в догонялки с самокатчиками и велосипедистами.

Судя по опубликованному в телеграм-чатах Красной Поляны видео, мусорные контейнеры защищены решетками, но это не помогает отвадить зверей. Безуспешны и попытки отогнать их звуками велосипедных звонков или криками.

Местные жители опасаются, что в итоге это закончится плохо. Медведи могут напасть на кого-то из туристов, которые не знают о таких визитах. Уже появились случаи, когда лесные хищники преследовали самокатчиков.

Как пишут в чатах, популяция бурых медведей в окрестностях Красной Поляны в последние годы значительно выросла. А одной из причин якобы стал запрет на охоту. В этом году из-за прохладного лета и нехватки еды животные стали чаще появляться в жилых районах, выходя к людям не только в Красной Поляне, но и на «Розе Хутор», в Эстосадке и районе Чвижепсе. Другие считают, что люди сами виноваты: «нагородили своих бетонных скворечников в месте обитания медведей», и в итоге животным просто негде кормиться, так как их естественный ареал с каждым годом уменьшается.

Местные жители пробовали обращаться в МЧС, но там ответили, что вопрос находится в компетенции нацпарка. Проблема никак не решается, и пока что страдают только сами медведи: 2 дня назад на трассе Адлер – Красная Поляна автомобиль насмерть сбил косолапого.

Туристам в горных районах рекомендуют соблюдать осторожность: не гулять по ночам, не приближаться к животным, а также смотреть в оба при передвижении на велосипедах и самокатах.

Ранее TourDom.ru писал, что на Итурупе гид отогнал медведя от туристов пластиковым ведром.