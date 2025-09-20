Гигиена монголо-татар: чему там можно поучиться

В массовой культуре укоренился образ монголо-татарского воина: дикий, немытый кочевник, не знающий ни законов, ни культуры. Но современная историческая наука все чаще развенчивает эти стереотипы, открывая удивительные детали быта и высокой дисциплины империи Чингисхана.

© globallookpress

«Дикие варвары»

Долгое время в историографии доминировал исключительно негативный взгляд на монголов. Их описывали как орду, несущую лишь разрушение «культурным оазисам» оседлых народов. Как отмечает Сергей Лавров в книге «Лев Гумилев: Судьба и идеи», эта точка зрения во многом основана на трудах придворных мусульманских историографов, чьи города пострадали от завоеваний.

Западноевропейские ученые, никогда не сталкивавшиеся с реальными кочевниками, с готовностью подхватили этот образ, лепия его из страха перед неизвестной угрозой с Востока. Впоследствии это предвзятое мнение было заимствовано и частью русской исторической школы.

При этом некоторые специалисты отмечали, все же, что Яса (Джасак) – свод законов Чингисхана – была для своего времени крайне прогрессивным правовым документом, ведь даже принятый в XVIII веке «Воинский устав» Петра I Алексеевича предполагал смертную казнь за 200 различных преступлений и правонарушений.

«Чингисхан запретил мыться»

В околонаучной литературе существует немало исторических анекдотов и баек о монголо-татарах. Например, о том, что великий завоеватель Чингисхан якобы запретил своим воинам стирать одежду и мыться.

Ничего не знающие о реальных монгольских верованиях люди ссылаются на то, что соблюдение гигиенических процедур сулит людям всякие несчастья и бедность, по народным приметам. Упоминается также крылатая фраза, приписываемая разным полководцам, что «настоящий монгол моется лишь два раза в жизни».

Таких примеров можно найти еще немало. Фантазия авторов этих псевдонаучных работ буквально зашкаливает. Некоторые из них утверждают, что кочевникам по той или иной причине нельзя соприкасаться с водой в летнее время года.

Анатолий Григорьевич Оловинцов в книге «Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана» (Москва, 2015 год издания) привел реальный пункт из вышеупомянутой Ясы, касающийся гигиенических процедур. Итак, на самом деле великий завоеватель установил:

«Запрещается купаться или стирать бельё в проточной воде во время грозы».

И это всё. Монголы в X-XIII веках, как и представители многих других народов, в большинстве своем были язычниками. Они действительно опасались грозы, грома и молний. И думали, что купаться в такое время – не лучшая идея.

Древнейшая зубная щетка

Сейчас многих удивляет тот факт, что пользоваться зубными щетками монголы начали, как минимум, раньше просвещенных китайцев, а перед древней культурой Поднебесной империи европейские историки часто рассыпаются в дифирамбах.

Корреспондент «Российской газеты» Николай Грищенко в своей статье «Азовские археологи нашли 500-летнюю зубную щетку», которая была опубликована 11 июня 2015 года, описал интересное открытие, сделанное учеными. На Севастопольской улице в городе Азове в ходе раскопок была обнаружена одна из древнейших зубных щеток, которой в XIV веке пользовался некий представитель монголо-татарского войска.

Заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский пояснил журналисту, что вопреки расхожему мнению, первые зубные щетки появились не в Китае XV века, а на территории современной Монголии еще в X-XII веках.

«Эта находка указывает, что в западном районе золотоордынского города Азак (так в Средневековье называли Азов) проживало население с нетривиальными по тому времени культурными привычками», – подчеркнул Андрей Масловский.

Судя по костяной рукоятке с дырочками для щетинок, которые не уцелели за прошедшие столетия, за здоровьем полости рта монголо-татарские захватчики следили примерно так же, как и современные люди.

Гигиена в степи

У каждого народа есть свои представления о гигиене, а культура омовений во многом зависит от условий жизни и быта конкретного этноса. Некоторые историки пытаются оправдать миф о диких и грязных варварах тем, что в условиях кочевой степной жизни людям просто негде помыться. Поэтому, дескать, несоблюдение гигиенических норм вошло у скотоводов в привычку.

Однако, вопреки общепринятым представлениям, рек и озер в Центральной Азии никак не меньше, чем в Европе. И люди, в основном, селятся по берегам водоемов, что логически оправданно. Кроме того, ни для кого не секрет, что лошадей, овец и коров необходимо поить, как минимум, два раза в день – утром и вечером. Поэтому у каждой степной стоянки обязательно имеется колодец, он просто жизненно необходим.

Учитывая тяжелые условия труда скотовода, мыться ему необходимо каждый день. Ведь жара и пот, песок и пыль, а также физическое напряжение дают о себе знать. Поэтому, пригнав вечером отару овец и напоив скотину, кочевник приступает к гигиеническим процедурам. Для этого используется вода из ближайшего колодца, а также металлический таз и кумган (специальный кувшин с носиком, ручкой и крышкой).

Если говорить о городах Центральной Азии, то первые общественные бани появились в них еще в VIII веке. Они во многом напоминали греческие термы, ведь эллинская культура оказала заметное влияние на быт многих восточных народов.

В эпоху великих завоеваний монголки из богатых семей носили роскошные одежды из китайского шелка, подкрашивали лица косметикой и украшали свои волосы драгоценностями. Простые девушки, естественно, тоже стремились хорошо выглядеть, ведь неряха никому не понравится.

Впрочем, у всех народов есть как отъявленные аккуратисты, так и люди, не придающие большого значения своему внешнему виду.