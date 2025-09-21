Почему раньше ассенизаторов называли «золотарями»

В темноте тащится ночной благоуханный обоз... на телеге дремлет «золотарь». Так Владимир Гиляровский описывал в своей книге «Москва и москвичи» работу ассенизаторов. Почему же представителей одной из самых «ароматных» профессий прошлого величали столь поэтично — «золотарями»? Разбираемся в истории и лингвистике этого парадоксального прозвища.

Не позолотчик, а «парашник»

В дореволюционной России улицы городов по ночам патрулировали особые обозы. Их работники, «золотари», занимались малоприятным, но жизненно важным делом — очисткой выгребных ям. С помощью больших ковшей они наполняли бочки на своих телегах нечистотами, которые затем вывозили за городскую черту.

Удивительно, но благородное слово «золотарь» изначально имело совсем иное значение. Как указывал в своем словаре Владимир Даль, в первую очередь золотарь — это позолотчик по дереву. И лишь во вторую — «отходник» или «парашник» (от устаревшего «параша»). Как же термин ремесленника перешел к работнику ассенизаторского обоза?

Сарказм и уважение

Однако именно по причине разнополярности 2-х упомянутых выше специальностей, как утверждают некоторые языковеды, ассенизаторов и стали называть «золотарями». Это был некий сарказм, шутка, пущенная в народе и там же прижившаяся на долгое время. Другие лингвисты считают «золотарь» эвфемизмом, то есть цензурным, приличным словом, заменяющим собой другое, непристойное.

Есть мнение, что «золотарями» ассенизаторов прозвали вовсе не из-за желания посмеяться над ними. Напротив, люди окрестили их так из уважения к этой профессии. А уважения «золотари» требовали. Ведь ассенизаторы могли легко отомстить за непочтительное к себе отношение, вылив содержимое бочки прямо на двор зарвавшегося клиента.

Кроме того, чистильщики выгребных ям неплохо зарабатывали. «Мы в день целковый получаем, а тебе и вся цена грош» - именно такую речь «золотаря» привел в своей книге «Недоконченные беседы» Салтыков-Щедрин.

Ночное золото

Существует и еще одна версия того, как ассенизаторы стали «золотарями». Дело в том, что раньше люди избегали называть испражнения точными терминами. Обычно экскременты обозначали фразеологизмом «ночное золото». Почему именно «золото»? Потому, что продукты жизнедеятельности человека использовали в качестве удобрения. А в те времена урожай являлся одним из главнейших факторов благополучия и достатка.

Недаром тот же Даль, кроме прочего, указывал в своем словаре, что слово «золото» употреблялось в значениях «навоз», «удобрение», «человеческий помет». Мало того, процесс удобрения земли когда-то называли не иначе как «золочением».