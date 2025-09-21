На юбилейном "Октоберфесте" ужин за 1775 евро побил все рекорды

Освободительный поход 1939 года стал одной из самых успешных операций Красной армии. Он стал боевым крещением для самого известного белорусского красного командира Василия Маргелова, которого весь мир позже узнал, как знаменитого Дядю Васю, отца Воздушно-десантных войск СССР, передает корреспондент «МИР 24 Ольга Забелич.

Городок Ляховичи, 17 сентября 1939 год. К мосту через речку с названием Ведьма подъехал бронеавтомобиль с красными звездами на бортах. Это была разведгруппа 8-й Минской стрелковой дивизии. Разведчики должны были осмотреться и, что называется, «прощупать гарнизон тогда еще польского городка. Но бронемашина, не сбавляя скорости, пролетела через мост и направилась прямо к городской ратуше. В машине было три человека: два красноармейца и молодой офицер, капитан. Его звали Василий Маргелов.

В этот день в 5:49 утра войска Красной армии получили приказ: перейти государственную границу с Польшей. К этому моменту польские войска уже две недели отступали под натиском Вермахта. Уверенности, что Гитлер не пойдет дальше на Восток захватывать территорию Западной Беларуси и Украины, у Советского Союза не было.

«Польша уже фактически потерпела военное поражение. Правительство уже успело на тот момент сначала покинуть Варшаву, задержаться на какие-то сутки в Бресте. После Бреста они через Румынию уже попали в Лондон. То есть фактически государство уже на тот момент не существовало.

«Наше решение было вызвано двумя этими факторами, то есть первый очевидно, наступление немцев, развал польской армии и возможность захвата этой территории. А второе то, что немцы могут там создать свое марионеточного вассальное государство, которое будет угрожать Советскому Союзу и его важнейшим жизненным центрам.

Еще 8 сентября нарком Лаврентий Берия издал приказ об организации оперативных групп чекистов. Для укрепления Белорусского военного округа перебросили 3-ю и 11-ю армии. В СССР объявили военные сборы. Так начинался освободительный поход Красной армии. Для Василия Маргелова это были родные земли. Мать из Бобруйского уезда, отец из местечка Костюковичи Могилевской губернии. Сам красный командир заканчивал Минское военное учение.

Разведчики остановились возле поселковой администрации. Польские часовые, увидев броневик с красными звездами, сбежали. В это время, на третьем этаже, в кабинете польского бургомистра шло совещание, разрабатывали план обороны города. Разведчики разоружили и связали жандармов, охранявших Военный совет, а после ворвались в кабинет. Капитан Маргелов объявил, что город окружен. Городской глава, начальник полиции и командир польского гарнизона тут же сдались. Город был освобожден от польских захватчиков без единого выстрела.

Западная Беларусь жила в оккупации почти 20 лет. В 1918 году, после капитуляции Германии, Польша получила независимость и объявила о возрождении Речи Посполитой. Польские войска захватывают Брест и Волковыск, затем Слоним, Барановичи, Пинск, в августе Минск. Годом позже вступают в Киев и планируют наступление на Москву. США, Великобритания и Франция вооружают польские армии своими пулеметами, танками и самолетами.

Летом 1920 года Красная армия отбрасывает интервентов к Висле и угрожает взятием Варшавы. Но вмешивается Британия, предложив так называемую линию Керзона новую границу. Лондон требует остановить советское наступление, иначе страны Антанты вмешаются. И в 1921 году СССР и Польша подписывают Рижский мир, по итогам которого западные земли Украины и Беларуси отошли Польше.

«За разделом территорий шли еще ряд условий. Выплата 30 миллионов золотых рублей это огромная сумма, в том числе выплата частью ресурсами белорусским лесом.

Новые территории поляки называли Восточные Кресы. Развивать промышленность там не планировали. Выделяли всего 5% от общего бюджета страны. Это был сырьевой придаток с дешевой рабочей силой.

«Английские концессионеры получили выгодный контракт на вырубку Пущанского леса. При этом вырубленный лес шел прямиком в Великобританию. За время польского владычества в Западной Беларуси было вырублено 589 тысяч гектаров леса.

Поляки уничтожали все белорусское: язык, культуру, самобытность. Из 400 школ в Западной Беларуси к 1939 году не осталось ни одной. В тот год 100 тысяч детей не сели за парты. Закрывали и православные храмы. Многие передавали в собственность католической церкви. Всех несогласных отправляли в тюрьму. Поэтому в сентябре 1939 года Красную армию западные белорусы встречали с цветами, хлебом и солью.

Города поляки сдавали почти без боя. Хотя в Гродно, Львове и Кобрине были ожесточенные столкновения. Уже к 20 сентября 1939 года подразделения Белорусского фронта вышли на линию Вильно Кобрин. А 23 сентября бойцы Украинского фронта заняли территорию Западной Украины. Потери Красной армии были минимальны около тысячи человек.

На Западе рассчитывали, что конфликт между СССР и Германией разгорится еще в сентябре 1939 года. Но Красная армия остановилась на линии Керзона. 28 сентября стороны подписали договор о новой границе. И Брест, занятый немцами, должен был перейти под контроль Красной армии.

«Мы заняли вокзал, заняли важнейшие дороги транспортные, и, если немцы собирались что-то увести, мы фактически это блокировали. Вот, собственно, смысл этого события. То есть не дать немцам увести имущество, наше теперь уже имущество, белорусское имущество, с территории Бреста.

Пока шли переговоры о том, чей Брест капитан Маргелов получает задание: раздобыть секретную немецкую разработку новейший противогаз. Советский офицер берет машину и отправляется в расположение гитлеровцев.

Во время обеда с «союзниками Маргелов приметил двух солдат Вермахта с противогазами, которые ему были нужны. Гитлеровцы шли в сторону уборной. Василий Филиппович сделал вид, что опьянел и под шутки немецких собутыльников тоже отправился в сторону уборной. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы бесшумно обезвредить обоих немцев. Трупы советский капитан утопил в выгребной яме, а противогазы спрятал в своей машине. После этого, вернулся за стол и под аплодисменты показал, как советский офицер может залпом выпить стакан водки. На обратном пути машина Василия Маргелова подорвалась на польской мине. Капитан чудом остался в живых.

«У него была особая примета шрам на левой щеке. Это заметно абсолютно на всех фотографиях и на рукописных портретах. Вот этот шрам он получил именно 1939 году, когда машина подорвалась на польской мине. ведущий научный сотрудник Института истории Беларуси Александра Кузнецова-Тимонова

Польский поход не принято называть войной. Официально это были военные маневры. Ни наград, ни званий за это не полагалось. Но герои были. И многие из них проявили себя позже в годы Великой Отечественной войны.

Кстати, свой дерзкий поступок в Ляховичах Василий Маргелов повторил уже в мае 1945-го. На границе Австрии и Чехословакии крупная группировка войск СС пыталась прорваться в зону ответственности американских войск. Будучи уже генералом и героем Советского союза, Василий Маргелов получил задачу не допустить прорыва. Он лично пошел в немецкий штаб, но перед этим дал команду советским артиллеристам: открыть огонь по штабу, если он не вернется через десять минут. Немецким генералам Маргелов дал на раздумье время: пока не догорит его папироса. 30-тысячная группировка сложила оружие без единого выстрела.