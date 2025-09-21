Как на самом деле умер сын Ивана Грозного

Один из самых мрачных и растиражированных мифов русской истории — убийство царем Иваном Грозным собственного сына. Образ обезумевшего тирана, замахивающегося посохом на наследника, благодаря картине Репина въелся в массовое сознание. Но что, если это всего лишь мощный художественный вымысел, а реальные события были куда сложнее и трагичнее? Давайте разберемся, где заканчивается легенда и начинаются факты.

Был ли мотив?

Любое обвинение требует мотива. Какие же версии предлагают историки? Версия, озвученная ещё Карамзиным, гласит, что царевич Иван осмелился упрекнуть отца в неудачной войне за Псков. Разгневанный царь заподозрил сына в измене и нанёс роковой удар. Однако источник этой информации — папский легат Антонио Поссевино, который вёл переговоры с Грозным и едва ли был беспристрастным свидетелем. Тот же Поссевино излагает и другую историю: царь застал беременную жену царевича Елену в «неприличном» виде, ударил её, что привело к выкидышу. В гневе сын пришёл укорять отца, что и привело к роковой ссоре.

Обе версии хрупки. Царевич Иван был любимым сыном и единственным на тот момент дееспособным наследником (Фёдор считался неспособным к правлению). Убийство в состоянии аффекта? Но, согласно некоторым источникам, царя успел остановить Борис Годунов после первого замаха. Было время одуматься.

Что говорят летописи?

Никаких упоминаний о том, что Иван Грозный убил своего сына, в летописях тоже не нашлось. Новгородские, московские и многие другие летописцы одинаково освещают смерть цесаревича:«Преставися Иоанн Иоаннович». Ни в одном документе не нашлось даже намека на криминальную версию смерти.

Убийство или болезнь?

В 1885 году писатель и историк Победоносцев, увидев полотно Рреина, возмутился и отправил императору Александру III сообщение о том, что данную картину ни в коем случае нельзя отнести к историческим, так как «этот момент (имеется в виду, момент убийства) чисто фантастический».

Поставил под сомнение это убийство и митрополит Иоанн. В своем труде «Самодержавие Духа» он утверждал, что цесаревич скончался от тяжелой болезни. Причем митрополит также упоминал об отсутствии в летописях каких-либо сведений о свершившемся преступлении.

Журналист Манягин в своей работе «Вождь воинствующей Церкви» также утверждает, что цесаревич умер от физического недуга. Правда, недуг этот был вызван не чем иным, как отравляющим веществом.

Эксгумация тел

В своей книге Манягин пишет о том, что в 1963 году в Кремле вскрыли могилы царских особ и их приближенных. Среди них были и могилы Ивана Грозного и его сыновей. В результате скрупулезного исследования останков выяснилось, что кости цесаревича Иоанна содержат ртуть. Ее количество в несколько раз превышало норму. Некоторые ученые предположили, что данный факт является следствием втирания ртутных мазей, которые в те времена активно использовались для лечения сифилиса. Однако и эта версия рассыпалась, когда анализ показал отсутствие признаков этого заболевания у наследника.

Более того, повышенное содержание ртути нашли и в останках самого Ивана Грозного, а также его матери и супруги. Историки предполагают, что кто-то намеренно и регулярно травил всех членов царской семьи. Так что вопрос о том, убивал ли Иван Грозный своего сына, остается открытым.