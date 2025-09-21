Чуваши: какие тайны о них до сих пор не разгаданы

Чуваши — один из самых многочисленных народов Поволжья, чья культура прочно вошла в нашу жизнь через любовь к ватрушкам, хуплу (чувашским пирогам) и рыбе, томлёной в молоке. Но за этим знакомым образом скрывается народ с глубокой и загадочной историей, многие тайны которой не разгаданы до сих пор.

Почему «чуваши»?

Впервые в русских летописях чуваши упоминаются в 1521 году. Но откуда появилось это название? Учёные выдвигают несколько гипотез: Арабские путешественники X века описывали народ «суваз» или «сувас», живший в Волжской Булгарии и упорно сохранявший язычество, не желая принимать ислам. Поскольку в арабском нет звука «ч», вполне вероятно, что это и были предки чувашей. Название может происходить от имени богатыря Сувара или от племени савиров, ушедших в леса от насильственной исламизации. Этимологи Макс Фасмер и другие указывают на схожесть с тюркскими словами (джуваш, яваш), означающими «мирный», «смирный». Английский востоковед Джерард Клосон связывает название с народом «тоба» (табгачи), кочевниками из Монголии, которые в III веке вторглись в Китай и основали династию Северная Вэй. Как видим, даже в вопросе имени чуваши остаются загадочным народом с глубокими корнями.

Откуда они пришли?

Если чуваши жили в Булгарии еще в X веке, и уже тогда славились строптивостью и спаянностью, можно предположить, что корни народа древние.

Сами чуваши высказывают смелые предположения, что являются прямыми потомками древних шумеров.

Эта идея возникла еще во времена СССР: её выдвинул филолог Николай Марра, заявивший, что название «чуваш», «чаваш» – не что иное, как видоизмененное «шумар», «шумер».

Идею поддерживает чувашский автор Геннадий Егоров, пытающийся отследить схожесть языка с древнешумерским и считает, что Булгарию основали шумеры, пришедшие с юга в X–III вв. до нашей эры.

Действительно, чувашский язык выделяется среди тюркских, и считается единственным живым языком Булгарии. Филологи думают, что чувашский отошел от пратюркского на рубеже эр, и связывают это опять же с вторжением гуннов, что заставляет задуматься – а не стали ли чуваши потомками этого воинственного народа? Ведь возможного предка чувашей – народ тоба китайцы считали детьми гуннов.

Наука соглашается, что шумеры действительно уходили на север. Например, в Узбекистане около Термеза был найден шлем шумерского воина IV века до нашей эры, а некоторые тюркские слова действительно схожи.

Но все же большинство ученых связывают происхождение чувашей с тюрками, вышедшими из Азии и смешавшимися с автохтонными уграми. При этом возникает вопрос – откуда же взялись угры, и кем были эти тюрки? Быть может, все-таки гуннами? Но на вопрос нет ответа.

Они и выглядят странно

Только 10% чувашей имеют монголоидные черты, 65% – имеют смешанный тип, остальные – европейцы. Оксфордские антропологи считают что перед нами – древний народ из Восточной Азии с примесью европейской крови, которая произошла чуть большее тысячи лет назад в результате великой миграции народов.

Генетики считают, что около 50% распространенных у чувашей гаплогрупп имеют начало на Ближнем Востоке (J, E3b, I, К); около 20% ( N3) относятся к к Сибири, к Монголии или к Китаю, еще 18% (R1a) появилась на юге Русской равнины 15 000 лет назад, а оставшиеся имеют европейское происхождение.

И вера у них тоже странная

В отличие от других, у чувашей существует целый сонм духов воды, она является границей миров и прародиной народа. Чтобы водяные духи не вредили, их ежегодно «кормили», забивая быков, а в трудные времена – убивая людей. Все водоемы и источники воды считались священными. Однако этнографы Ольга Викторовна Зарубкина и Марина Юрьевна Черноярова в работе «Cравнительная характеристика водных духов в русском и чувашском фольклоре» указывают на то, что чуваши считали русских неуязвимыми для воздействия водяных. Возможно, это было связано не только с христианством, но и с тем, что русский народ чувашами воспринимался как более сильный.

Зато женщины – красивые!

При всей древности народа и странном смешении генов, чувашские женщины считаются одними из самых красивых в России. Автор Зариф Башири в трудах указывает, что женщина в семье всегда занята даже больше мужчины, работает наравне с ним в поле, заботится о детях, и редко имеет возможность ухаживать за собой. Но не смотря на это, ее красота «берет вверх» и непостижимым образом чувашская женщина стареет очень поздно. При этом автор отмечает необыкновенную мастеровитость и трудолюбие чувашской женщины.