Григорий Орлов: почему фаворит Екатерины II сошел с ума

История графа Григория Орлова — это не просто хроника фаворита Екатерины Великой. Это драма о всепоглощающей страсти, политическом падении и поиске настоящей любви, которая закончилась настоящей античной трагедией.

Взлёт и падение при дворе

Имя Григория Орлова навсегда вписано в историю России как имя человека, возведшего на престол Екатерину II. Именно он, статный красавец и герой Семилетней войны, стал главной опорой будущей императрицы в ходе дворцового переворота 1762 года. Их связывали не только политические интересы, но и глубокое чувство, плодом которого стал сын Алексей Бобринский.

Одиннадцать лет граф был первым лицом в империи после императрицы. Его осыпали титулами, наградами и несметными богатствами. Но в 1772 году всё рухнуло. Екатерина охладела к своему фавориту, и его место занял Григорий Потёмкин.

Этот удар судьбы подкосил Орлова. Старые раны, тоска по утраченному влиянию и уязвлённое самолюбие привели его к глубокому душевному кризису. Казалось, жизнь кончена. Но именно в этот момент он встретил женщину, которая подарила ему новый смысл.

Екатерина Зиновьева

Юная Екатерина Зиновьева, о красоте которой слагали стихи поэты, была фрейлиной Екатерины Великой и кузиной графа Орлова. Отец новой возлюбленной и мать Орлова были единоутробными братом и сестрой, которые вряд ли предполагали, что взаимные симпатии их детей — это не просто признак хороших родственных отношений.

После трагедии 1773 года, когда один за другим умерли родители 15-летней Екатерины Зиновьевой, она стала хозяйкой имения Коньково, управлять которым ей помогал кузен Григорий. Частые встречи, взаимопомощь и интересное общение быстро переросли в историю любви с далеко не платоническими отношениями.

Вместе с тем имеются сведения, что впервые граф Орлов взглянул на Екатерину Зиновьеву как на женщину тогда, когда ей исполнилось 13 лет — в прежние времена в этом возрасте девушки уже выходили замуж. Одни источники свидетельствуют, что граф Орлов совратил сестру, другие утверждают, что любовная связь была по их обоюдному согласию. Вскоре поползли слухи, что Екатерина Зиновьева ждет первенца, от которого поспешила избавиться.

Но как бы там ни было, после встречи с Екатериной Зиновьевой граф Орлов превратился из гуляки и сердцееда в серьезного преданного мужчину, единственным желанием которого была женитьба на любимой женщине.

Незаконная свадьба

Для этого влюбленным надо было нарушить закон, поскольку каноны православной церкви не допускали близкородственные браки. Опьяненные счастьем, они пошли на «преступление» и 5 июня 1777 года обвенчались в церкви Вознесения Христа. Свадьбу молодожены отметили в деревне, подальше от столичного бомонда, но утаить такое неординарное событие было невозможно.

Весть о браке графа Орлова «взорвала» Санкт-Петербург. Руководство Сената и Синода признали венчание незаконным и обратились к императрице с требованием разлучить Орлова и Екатерину Зиновьеву и отправить обоих в монастырь.

Однако Екатерина II не пожелала разрушать семейную идиллию Орловых. Она не только не расторгла их брак, но и удостоила княгиню Орлову звания статс-дамы, пожаловала ей орден святой Екатерины и одарила презентами.

Долгожданное семейное счастье

Наслаждаться счастьем чета Орловых отправилась в Швейцарию, где они провели медовый месяц. Вернувшись в Санкт-Петербург, граф Орлов, который был на 24 года старше своей супруги, решил всецело посвятить себя семейной жизни. Оберегая свое фамильное гнездо от посторонних взглядов, Орловы предпочитали в спокойствии наслаждаться обществом друг друга.

Лишь отсутствие детей несколько омрачало их счастье. Точнее, дети у Орловых были, но все они рождались мертвыми. Злопыхатели видели в этом Божье проведение и плату за грех, близкие утверждали, что все дело в слабом здоровье Екатерины.

В 1780 году у княгини Орловой обнаружились первые признаки чахотки, а у графа Орлова появились приступы необычайной мнительности. Для профилактики болезней, а также с надеждой, что иностранные врачи помогут их семье обзавестись потомством, Орловы вновь уехали в любимую ими Швейцарию.

Сумасшествие графа

Два года Екатерина Орлова отчаянно цеплялась за жизнь и строила новые планы, но 16 июня 1781 года ее сердце перестало биться. Не отходивший от постели жены граф Орлов от горя буквально потерял разум. Приехавшие в Лозанну на похороны княгини Екатерины братья Орлова нашли его совершенно разбитым, ничего не понимающим взрослым человеком, впавшим в детство.

Родные перевезли овдовевшего графа в московскую усадьбу Нескучное (сейчас Нескучный сад). Попытки тогдашних светил медицины поправить психическое здоровье сумасшедшего пациента не возымели действие, и спустя полгода после смерти ненаглядной жены граф Орлов отошел в мир иной.