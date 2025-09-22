Фамилии из двух букв: откуда они взялись у русских

Фамилии из двух букв в России — явление редкое и интригующее. Многие сразу предполагают их азиатское происхождение, однако их история куда сложнее и уходит корнями в европейские языки и древнерусские слова.

© Кадр из фильма «Морозко»

Французские фамилии

Александра Суперанская и Анна Суслова, авторы издания «О русских именах», не исключают появление двухбуквенных фамилий у русских от китайских и корейских именований. Однако Суслова и Суперанская отмечают также, что многие из подобных фамилий обязаны своим появлением немецкому языку. Фамилии, состоящие из двух букв, можно вполне поставить в один ряд с такими известными немецкими фамилиями как: Зингер, Бауэр, Шмидт или Шварц. Все они имеют вполне определенный смысл и легко переводятся на русский. Так, Зингер буквально означает «певец», Бауэр – «крестьянин», Шмидт – «кузнец», Шварц – «черный».

Аналогичный подход, по мнению Сусловой и Суперанской, применим и к двухбуквенным фамилиям немецкого происхождения. В качестве примера исследователи приводят в своем труде такие фамилии как: Ро, Шу и Аш. Ро (roh) в переводе с немецкого - грубый, жестокий, Шу (Schuh) - башмак, ботинок, Аш (Asche) - зола, пепел, прах. Впрочем, если верить «Французско-русскому словарю» Василия Эртеля, преподавателя немецкого языка в Царскосельском лицее (Санкт-Петербург, 1841 год), две последних фамилии вполне могли произойти от французских слов hache и chou, которые переводятся на русский как топор (или секира) и капуста (или образное – душечка) соответственно.

Немецкое происхождение

Действительно, многие двухбуквенные фамилии появились у нас благодаря французам. Выходцы из Франции, равно как и из других стран Европы и мира, в свое время перебирались в Россию. Так, например, тот же Василий Эртель родился на самом деле в Пруссии. Впрочем, известно, что иностранные фамилии русские чаще всего переделывали на свой лад, либо это делали предки эмигрантов. Так, Владлен Сироткин, автор книги «Наполеон и Россия», утверждает, что из Жана Жандра его сын превратился в Ивана Жандрова. Подобные метаморфозы не были редкостью, и этим можно объяснить тот факт, что иностранные фамилии, состоявшие из двух букв, встречались и встречаются среди русских нечасто.

Так, сложно назвать распространенными в России такие фамилии как: Ан, Аш, Ге, Де, Ле, Ни, Су, Те, Шу, Эм, Эн. Если перевести их на русский по аналогии с французской фамилией Сак (sac) – сумка, то Ан (âne) обозначает «осел», Ге (gai) – «веселый», Де (dé) – «наперсток», Ле (laid) – «урод», Ли (lit) – «кровать», Эн (haine) – «ненависть», Ни (nid) – «гнездо», Те (thé) – «чай». Неудивительно, что, по мнению автора сборника «Жизнь языка», известного лингвиста Михаила Панова, упоминавшего знаменитого художника Николая Николаевича Ге и украинского писателя Ивана Леонтьевича Ле, эти фамилии могут быть отнесены к исконно русским лишь условно, только на основании того, что их носители принадлежали к культуре славянского региона.

Устаревшие русские слова и другие источники

Между тем некоторые двухбуквенные фамилии все же имеют и русское происхождение. Например, так можно сказать о таких фамилиях как: Ус, Од и Юк. Ус – более распространенная фамилия из перечисленных и расшифровка ее значения ни у кого затруднений наверняка не вызовет. А вот, что касается двух других фамилий, то в их основе лежат устаревшие слова, которые в тот или иной период исчезли из речевого оборота. Так, согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, од – это невесомое вещество или сила, коей приписывают все явленья, не подходящие под свет, тепло, электричество, гальванизм и магнитность, а юк - тючок, пачка, связка, узелок, ноша.

Кроме этого, по утверждениям Анны Сусловой и Александры Суперанской, фамилии, содержащие всего две буквы, могли происходить от топонимов, то есть названий географических объектов. К примеру, фамилии Ик и Оя созвучны с названиями рек в Сибири. Также двухбуквенные фамилии появились благодаря «традиции» формирования на Руси новых фамилий с помощью заимствования первого слога у уже существовавших фамилий: Го (из Голицин (Голицын), Те (из Тенишев). К слову, первая фамилия произошла от существительного «голица». Так называли раньше рукавицу. А фамилия Тенишев появилась благодаря татарскому князю по имени Тениш, соратнику Ивана Грозного.