Почему в СССР запрещали обручальные кольца

Обручальные кольца давно стали символом брачного союза и верности. Хоть носить супругам такие кольца вовсе не обязательно, многие считают этот обычай принципиальным. Однако в СССР было время, когда обручальные кольца запрещали. Несложно догадаться, что было это на заре существования страны. Но что не устраивало большевиков в этом безобидном способе выражения любви и верности?

Обручальные кольца в дореволюционной России

В дореволюционной России обручальные кольца имели особое значение. Влюбленные сначала обменивались помолвочными кольцами, а затем, во время церемонии бракосочетания, надевали обручальные. Кольцо, символизирующее бесконечную любовь, надевалось на безымянный палец правой руки. Более того, кольцо имело и защитное значение — считалось, что круг защищает от злых сил. Именно круговой линией защищал себя во время отпевания ведьмы семинарист Хома Брут в повести Николая Гоголя «Вий».

Но с приходом большевиков ситуация резко изменилась. Как и многое другое, что было связано с дореволюционными традициями, обручальные кольца оказались под запретом. Большевики видели в них не просто украшение, а символ суеверия и пережиток прошлого.

Почему большевики запретили обручальные кольца?

Одна из ключевых причин запрета заключалась в том, что кольца имели сакральное значение. Большевики боролись с любыми проявлениями религии и мистицизма, поэтому обмен обручальными кольцами считался глупым суеверием, неподобающим для нового социалистического строя. Даже несмотря на то, что Владимир Ленин сам обменялся кольцами с Надеждой Крупской, в начале 1920-х годов эта практика была объявлена пережитком прошлого.

Кроме того, обручальные кольца изготавливались из драгоценных металлов, чаще всего из золота, что для советской власти было неприемлемо. Золото символизировало богатство, роскошь, буржуазные ценности — все то, что революция стремилась искоренить. Золотые кольца не вписывались в образ идеального советского гражданина — рабочего, крестьянина или служащего.

За кольцо — под арест

Запрет на ношение обручальных колец не был закреплен законодательно, но представители власти всячески старались следить за соблюдением новой идеологии. Начиная с 1920 года, милиция могла задерживать людей, на руках которых были обручальные кольца. Это часто происходило под предлогом проверки документов или в рамках борьбы с «подозрительными личностями».

Задержанных могли держать в отделении милиции в течение нескольких часов или даже дней, что превращало обычную профилактическую меру в настоящее наказание. В итоге многие «нарушители» соглашались снять кольца и «добровольно» передавать их в руки властей. Такая практика привела к тому, что обручальные кольца временно исчезли с пальцев советских граждан.

Вредная теория «стакана воды»

Запрет на ношение обручальных колец был лишь частью общей идеологической борьбы большевиков с брачными традициями. В начале 1920-х годов популярность набрала так называемая «теория стакана воды», которая обесценивала саму суть брака. Сторонники этой теории утверждали, что любовь — это всего лишь химический процесс, а секс — такая же простая потребность, как стакан воды, которую можно утолить в любой момент.

© Иллюстрация к сценарию агитационной пьесы

Брак, по мнению сторонников теории, стал ненужным институтом, что привело к падению нравов в обществе. Женщинам разрешили прерывать беременность, нудизм и свободная любовь стали популярными, а с ними увеличились проституция и заболеваемость венерическими болезнями. Все это привело к снижению рождаемости, что шло вразрез с целями большевиков.

Ленин и его окружение осознали опасность подобных теорий и начали критиковать их, призывая вернуться к семейным ценностям. Впоследствии теория «стакана воды» была отвергнута, а с конца 1920-х годов советское общество начало снова говорить о важности семьи.

Переоценка брака и возвращение традиций

К 1930-м годам ситуация начала меняться. Сексуальная революция потеряла свои позиции, и государство постепенно стало восстанавливать институт семьи и брака. Одной из главных целей стало повышение рождаемости. В советской пропаганде все чаще звучали призывы к созданию крепких семей, воспитанию детей, а сам брак вновь приобрел важное значение. В 1935 году в СССР удалось завершить сексуальную революцию. Нарушителей норм советской морали начали привлекать к административной и даже уголовной ответственности.

Bigpicture.ru В довоенном ЗАГСе

© В довоенном ЗАГСе

Знаменитая фраза «Дети — цветы жизни» приписывается Максиму Горькому, хотя изначально она звучала как «Дети — живые цветы земли». Это выражение стало символом новой волны пропаганды семейных ценностей, и именно в этот период начали возрождаться брачные обычаи, в том числе и ношение обручальных колец.

Во время войны и сразу же после советским властям было не до урегулирования брачных вопросов. Люди расписывались в загсах, обменивались кольцами и праздновали свадьбы в узком кругу. Время было трудное и никто даже не думал о массовых мероприятиях с музыкой и толпой гостей.

Возвращение обручальных колец

Ситуация стала изменяться только в начале 50-х. Свадьба снова стала праздником, а кольца — символом верности и бесконечной любви. По стране прокатилась реформа, в ходе которой реорганизовали загсы. Из тесных унылых контор они переехали в просторные светлые помещения с церемониальными залами. В больших городах появились целые дворцы бракосочетаний, в которых одновременно могли заключать союз несколько пар.

Телевидение даже транслировало образцово-показательные бракосочетания. Одной из первых таких церемоний стала свадьба космонавтов Андрияна Николаева и Валентины Терешковой. На ней присутствовали даже члены правительства Советского Союза. Но пышно отпраздновать свадьбу с нарядами, «Чайками» и «Волгами», а также массовым застольем в стране могли немногие.

Нередко родители парня и девушки собирали деньги на скромную свадьбу целый год. Часто обручальные кольца не покупали, а изготавливали в ювелирных мастерских из золотых украшений, хранившихся в качестве семейных реликвий. Это неудивительно, ведь стоимость двух скромных колец могла превышать месячный заработок рядового советского гражданина. После свадьбы некоторые молодожены сдавали кольца в скупку, чтобы «отбить» хоть какие-то расходы.

Современное отношение к обручальным кольцам

Выходит так, что в СССР были два периода, в которых к кольцам относились по-разному. Сегодня же обручальные кольца снова стали неотъемлемым атрибутом свадьбы. Хотя их ношение в повседневной жизни не обязательно, большинство пар продолжают придерживаться этой традиции. Кольцо может символизировать как верность и любовь, так и семейный статус. Но для некоторых оно остается просто украшением.