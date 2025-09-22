Иностранца Чижена арестовали в России за шпионаж

В России по делу о шпионаже арестовали иностранного гражданина по имени Чижен Е. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

© Газета.Ru

Дело рассматривается в Лефортовском суде столицы. Оно помечено грифом «совершенно секретно», поэтому детали преступления неизвестны.

Фигуранта доставили в Москву для проведения следственных действий. Суд продлил ему меру пресечения в виде ареста.

По статье о шпионаже иностранцу грозит лишение свободы до 20 лет. Гражданином какой страны является арестованный, неизвестно.