«Пацаны»: кого так называли на самом деле

Слово «пацан», сегодня прочно вошедшее в разговорную речь, появилось в русском языке в 1930-е годы. Его история полна загадок, а лингвисты до сих пор ведут споры о его истинном происхождении. Существует две основные гипотезы, каждая из которых по-своему трактует этот яркий социальный ярлык.

© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Еврейская версия

Наиболее распространенная среди языковедов версия возводит происхождение слова к жаргонной лексике. Согласно этой теории, «пацан» является производным от слова «поц» — вульгаризма, пришедшего из идиша и широко распространенного в местечках Восточной Европы.

Изначально уменьшительная форма «поцен» (буквально — «маленький поц») использовалась для уничижительного обозначения мальчиков или юношей. Считается, что через одесский криминальный мир, где была сильна еврейская диаспора, это слово проникло в общеуголовный жаргон молодого СССР. Так «пацанами» стали называть молодых, неопытных воров и беспризорников, подчеркивая их низкий статус в иерархии преступного мира.

Украинская версия

Альтернативная гипотеза ищет корни слова не в городском жаргоне, а в украинской сельской лексике. Ее сторонники указывают на междометие «паць-паць», которым на Украине традиционно подзывают свиней.

Отсюда, по их мнению, могло произойти слово «пацан» — как обозначение свинопаса, человека, работающего со скотом. Эта версия предлагает более приземленное, профессиональное, а не уничижительное происхождение термина, связывая его с сельским бытом и животноводством.

Однако какая версия верная каждый пацан должен решить для себя сам.