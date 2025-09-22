Русь: какой народ так называли в древние времена

Откуда пошло слово «Русь», являющееся самоназванием народа и страны? Этот вопрос интересовал и древних летописцев, и современных историков. Несмотря на то, что «Повесть временных лет», созданная в XII веке, уже упоминает «русских» как устоявшееся понятие и полностью сформировавшийся народ, корни названия гораздо глубже.

«Повесть временных лет» и география Руси

Автор «Повести временных лет» определяет русский народ как часть потомков Иафета, одного из сыновей Ноя, и относит его к большой семье европейских народов. В этом контексте русские упоминаются наряду с такими народами, как венецианцы, немцы, англы, шведы и норманны.

Интересно, что летописец называет Черное море Русским, а Балтийское – Варяжским. Это указывает на то, что территория, населенная русскими, была довольно обширной и охватывала важные географические и торговые пути.

Первое же упоминание о земле, называемой «Русскою», относится к 852 году. Однако византийские источники фиксируют название «русь» еще раньше – в 842 году, когда новгородская рать под предводительством князя Бравлина совершила поход на Крым. Это позволяет утверждать, что название «русь» существовало задолго до объединения славянских племен в рамках Киевской Руси.

Два центра Древней Руси

В свете всего вышеозначенного, историки выделяют два основных центра Древней Руси – Киев и Новгород. Киевская Русь, как государственное образование, стала лишь одним ядром будущей русской цивилизации. Однако не менее важным был и Новгород, где славянские племена, такие как словене и кривичи, играли ключевую роль. Именно из Новгорода, согласно летописи, в 862 году было отправлено посольство к варягам с просьбой прийти и княжить. Это событие стало началом правления династии Рюриковичей.

Русь и русины

Одной из популярных теорий происхождения названия «Русь» является гипотеза о русинах – западнославянском племени, которое жило на территории современных Закарпатья, Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Эти люди называли себя «руснаки», «руски», «карпатороссы» или «рутены». В некоторых источниках упоминается, что название «Русь» возникло именно от этого племени, которое в древности объединялось в королевство Русь или Карпатскую Россию, территории которых частично пересекались с территорией будущей Киевской Руси.

Интересно, что русины до сих пор существуют как этническая группа, сохранившая свою самобытность и культурные традиции. Их связь с Киевской Русью и последующим формированием русского государства позволяет предположить, что именно они дали название всей земле, которая позже стала известна как Русь.

Варяги и скандинавская гипотеза

Однако не все ученые согласны с тем, что название «Русь» связано исключительно с западными славянами. Согласно летописи, в 862 году новгородские племена пригласили варягов, которых называли «русью», чтобы те установили порядок на их землях. Это породило теорию о скандинавском происхождении названия. Некоторые историки считают, что слово «русь» связано с финским названием Швеции – «Ruotsi». Однако эта гипотеза вызывает сомнения, так как западные хроники не фиксируют германские или скандинавские племена с таким названием. Более того, славянские племена вряд ли пригласили бы чужаков с иной культурой и языком править своими землями.

Еще одной интересной теорией является связь названия «Русь» с балтийскими славянами. На берегах Балтийского моря существовало племя ругов (рутены), о котором упоминают такие авторы, как Адам Бременский, Гельмольд, Саксон Грамматик и Титмар. Эти руги жили на острове Рюген, который ранее назывался Рутин. Немецкий епископ Отгон Бамбергский в своих проповедях упоминал, что крестил славянское племя рутенов, называя их русинами.

Таким образом, славянское происхождение ругов сомнению не подлежит, что подтверждает их связь с названием «Русь». Более того, южные русины и северные руги, по всей видимости, были двумя ветвями одного славянского народа, который расселился по Европе с территории между устьями Эльбы и Дуная.