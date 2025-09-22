Шесть главных предательств в русской истории

История России знает немало примеров, когда знаковые фигуры — от ближайших соратников государей до героев-летчиков — совершали роковой выбор, переходя на сторону противника. Их поступки, мотивы и последствия до сих пор вызывают жаркие споры историков.

© globallookpress

Андрей Курбский

В разгар Ливонской войны доверенный воевода и друг Ивана Грозного князь Андрей Курбский бежал в Великое княжество Литовское. Побегу предшествовала тайная переписка с королем Сигизмундом II Августом, сулившим князю «ласковый приём». Вероятно, Курбский сделал свой переход еще ценнее, передав врагу ключевые данные о дислокации русских войск.

Награда оказалась щедрой: солидные поместья в Литве и на Волыни. Почти сразу беглый князь возглавил военные операции против бывших соратников. Он даже просил у короля 30-тысячное войско для похода на Москву, чтобы свергнуть Ивана IV, демонстрируя готовность идти в цепях для доказательства верности. Однако этот амбициозный план так и не был реализован.

Узурпация Екатерины II

Императрица Екатерина II взошла на престол в результате дворцового переворота против собственного мужа, законного императора Петра III. Это единственный в истории России случай узурпации верховной власти женщиной. Как метко заметил историк Василий Ключевский, «Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала её сыну».

«Отцеубийство» Александра I

У большинства историков нет сомнений, что великий князь и наследник короны Александр Павлович знал о готовящемся заговоре против своего отца, императора Павла I. Кроме того, все заговорщики избежали наказания после воцарения Александра I, а эпоха Павла была дискредитирована в глазах будущих поколений с помощью «придворных историков» императора.

Впоследствии Александр не любил вспоминать о смерти отца, а те, кто мог распространить какие-либо слухи, оказались в опале.

«Освободительная борьба» Андрея Власова

Попав в плен к немцам в 1942 году, командующий 2–й ударной армии и заместитель командующего Волховского фронта Андрея Власова перешёл на сторону врага. Уже через несколько месяцев он стал одним из инициаторов создания так называемой Русской Освободительной Армии из советских военнопленных, которая была призвана «освободить Родину от большевизма». Войска РОА участвовали в борьбе против партизан и выполняла полицейские функции на оккупированных немцами территориях

В 1945 году, сразу после капитуляции Германии, Андрей Власов попал в плен к Красной армии, в 1946 осуждён по обвинению в государственной измене и повешен.

«Перелёт» Виктора Беленко

Старший лейтенант, пилот «МИГ-25», за которым охотились разведки всего мира, Виктор Беленко перелетел на своём суперсамолёте в Японию. Приземлившись, он достал пистолет, выстрелил в воздух и потребовал спрятать самолёт. Последний разобрали, тщательно изучили вместе с американскими специалистами и вернули Советскому Союзу. Бывший лётчик получил политическое убежище в США.

Материальный ущерб от поступка Виктора Беленко оценили в 2 миллиарда рублей. В Советском Союзе пришлось спешно менять всю аппаратуру системы распознавания «свой-чужой». В системе запуска ракет истребителя появилась кнопка, снимающая блокировку на стрельбу по своим самолётам. Она получила прозвище «беленковская».

«Сдача явок» Олега Гордиевского

Полковник КГБ СССР Олег Гордиевский совершил побег из СССР в багажнике автомобиля британского посольства 20 июля 1985 года.

Той же осенью правительство Маргарет Тэтчер выслало из Британии больше 30 сотрудников советского посольства, работавших под прикрытием. Олег Гордиевский сдал ряд высокопоставленных сотрудников английских спецслужб в работе на СССР.

Бывший председатель КГБ Владимир Семичастный заявил, что «Гордиевский нанёс советским спецслужбам больше вреда, чем даже генерал Калугин», а британский историк спецслужб, кембриджский профессор Кристофер Эндрю написал, что Гордиевский был «самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского». В июне 2007 года за служение безопасности Соединённого Королевства посвящён в Орден святого Михаила и святого Георгия королевой Великобритании Елизаветой II. Орден вручала лично королева.