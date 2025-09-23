Теплая осенняя погода давно получила в народе название «бабье лето», но откуда взялось это выражение? Существует три основные версии.

Одна из версий отсылает к особенностям крестьянского быта. Раньше в конце сентября завершались полевые работы, и наступал сезон хозяйственного женского труда. В это время женщины занимались рукоделием и другими делами по дому. Отсюда появилось название «бабье».

Согласно второй версии, женщин считали способными влиять на погоду. Если осенью после дождей неожиданно возвращалось тепло, это объясняли их особой силой. В некоторых регионах даже проводили обряды с участием женщин, чтобы «попросить» хорошую погоду.

Также существует теория о том, что тонкие нити паутины, которые осенью летают в воздухе, сравнивали с седыми волосами пожилых женщин. Так и закрепилось выражение «бабье лето».

