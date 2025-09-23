Что не мог делать донской казак в рукопашном бою

На Дону происходит удивительное явление: потомки легендарных воинов по крупицам восстанавливают древнее боевое искусство, которое веками передавалось в казачьих семьях из поколения в поколение. Речь идет не только о лихой джигитовке или фехтовании шашкой, но и об уникальной системе рукопашного боя, не раз решавшей исход реальных сражений.

С самого детства жизнь станичного мальчишки была подчинена одной цели — стать профессиональным воином. Как отмечает президент Донской федерации казачьих боевых искусств «Шермиции» Андрей Яровой, будущих бойцов готовило всё: игры со сверстниками, физический труд, уход за конем и суровые советы старших.

Свою удаль подростки демонстрировали на традиционных праздниках — «шермициях», которые устраивались после сбора урожая. Эти состязания, по мнению Ярового, были ничем иным как древней инициацией, где молодое поколение доказывало право встать в один ряд с отцами и дедами. Победителей ждали ценные призы — боевые кони или оружие.

Если говорить о видах рукопашного боя, в которых соревновались казаки, то их можно разделить на 5 стилей:

борьба «на ломка»

вольная борьба

кулачное единоборство

стенка на стенку

палочно-кулачный бой

Поскольку казаки использовали навыки рукопашного боя в реальных сражениях, когда вопрос стоит о выживании человека, то и во время тренировочных состязаний на Дону не были запрещены жесткие приемы, которые в других регионах России считались нечестными. Например, удар кулаком в кадык противника, позволяющий быстро сбить человека с ног, весьма эффективный в реальном бою, был запрещен в средней полосе нашей страны по причине его высокой травмоопасности. Но казаку было нужно владеть такими ударами, чтобы побеждать вражеских солдат.

«На ломка» – это традиционная борьба на поясах, которая предполагает захваты противника и броски через себя. Здесь главное – сбить своего оппонента с ног, заставить его первым коснуться земли любой частью тела, кроме ступней. Даже если боец, совершивший бросок, сам не смог удержаться на ногах и повалился следом, его признавали победителем. При этом правила запрещали менять захват, разрывать его, а можно ли делать подсечки или подножки обговаривалось заранее, еще до начала поединка.

Польский писатель и ученый-археолог Ян Потоцкий в 1797 году проезжал через донские земли по пути в Астрахань, он оставил подробное описание казачьей борьбы: «...Искусство состоит в том, чтобы схватить противника за пояс, потом бросить изо всей силы задом наземь, так чтобы борец полетел через голову; подумаешь, что он переломает себе руки и ноги, но казак не так нежен: при мне они оба встали здоровы и невредимы, как будто просто упали».

В казачьей борьбе не было принято делить участников на весовые категории, ведь и в реальном бою никто не станет выбирать себе противника равного по габаритам. Если не на поясах, то сражались «в обхват», стараясь взять в стальные тиски молодецких рук туловище соперника, чтобы потом совершить эффектный бросок. Вольная борьба на Дону тоже сильно отличалась от классической. И в этом виде единоборства главной целью бойца было свалить своего спарринг-партнера с ног.

Во время кулачного боя удары могли наноситься чем угодно: ладонями, разными частями кистей рук, предплечьями и даже локтями. Можно было хватать противника за одежду, удерживать его руки, проводить болевые приемы. Не возбранялось у казаков во время состязания делать подсечки. Противника могли бросить и головой об землю, а лежащего порой забивали ногами. Удары наносились с размаху, били подошвой или носком сапога по колену, голени или животу, старались сбить дыхание оппонента, повалить его на землю.

По словам Андрея Ярового, во время состязаний казаки, несмотря на крутой нрав, все же старались придерживаться правила: «Сам бьешь – Бога помни, тебя бьют – молчи». Перед сражениями «стенка на стенку» часто обговаривались общие условия: нельзя царапаться и кусаться, добивать лежачего, колотить окровавленного соперника, пока он не утрется.

.«Стенка на стенку» часто сходились представители двух соседних станиц, казаки также встречались в кулачном бою с чужаками: калмыками, русскими мастеровыми. В этом случае противоборствующие стороны должны были отогнать своих оппонентов за условную черту или на берег реки. Кому это удалось, тот и победил. И снова нам бросается в глаза явное сходство кулачных состязаний казаков с реальными боями, когда командиры приказывают воинам прогнать противника с занятых позиций.

Палочно-кулачный бой практиковался только в некоторых донских станицах. Например, в Вешках или в Мечетке, расположенных в Ростовской области. Такую травмоопасную смесь единоборства и фехтования использовали, чтобы подготовить молодежь к пешему сражению с холодным оружием против вражеских солдат.

Возрождением исконных для жителей юга России стилей рукопашного боя сейчас занимаются несколько общественных организаций. Например, энтузиасты из Донской войсковой федерации казачьих боевых искусств «ПерначЪ» (пернач – это традиционное холодное оружие казаков, разновидность булавы) более 20 лет работают с местными подростками и молодежью.

Президент федерации Евгений Волколупов часто рассказывает журналистам различных СМИ, что «ПерначЪ» был создан в 90-е годы ХХ века, чтобы уберечь юношей от участия в бандитских группировках, направить энергию молодых казаков в спортивное русло, заинтересовать ребят военно-исторической тематикой.

Поскольку исконное боевое искусство жителей Дона было создано и использовалось для защиты Отечества, его изучение помогает воспитывать в подрастающем поколении патриотизм, любовь к родине. Ребята проникаются гордостью за своих славных предков, узнавая об их легендарных победах.

В эпоху СССР руководство страны подвергло этих людей репрессиям, традиционный уклад жизни казаков не вписывался в рамки социалистического общества. Поэтому чуть не прервалась цепь, связывающая поколения, когда деды передают тонкости ратного дела своим внукам. Но воинское искусство на Дону не было утеряно, и его возрождают современные энтузиасты.