Что скрывает самое гиблое место Камчатки

На Камчатке есть интересное место, которое пугает и завораживает одновременно. Это “Долина смерти” — одна из самых загадочных и опасных зон России, расположенная на территории Кроноцкого биосферного заповедника. Мрачное название дано ей не просто так, ведь здесь массово гибнут животные и не выживают растения. Что же скрывает это гиблое место, и почему оно так опасно?

История открытия

Долина смерти была обнаружена сравнительно недавно — в июле 1975 года, спустя 41 год после основания Кроноцкого заповедника. Ученые, десятилетиями исследовавшие вулканы, гейзеры и уникальную флору и фауну региона, даже не подозревали о существовании этой зоны. Иронично, что всего в 300 метрах от центра Долины смерти располагался популярный туристический привал, служивший местом отдыха для путешественников, направлявшихся к вулкану Узон и Долине гейзеров. Никто из них, к счастью, не пострадал, но это лишь благодаря тому, что опасная территория крайне небольшая.

Тайна массовой гибели животных

После обнаружения Долины смерти и десятков погибших животных ученые начали активные исследования, чтобы понять причины происходящего. На протяжении нескольких лет специалисты собирали данные, изучая останки животных, наблюдая за поведением местной фауны и анализируя состав воздуха. Было установлено, что массовая гибель животных происходит в период с мая по октябрь, когда снега в долине нет. Именно в это время мелкие птицы и грызуны, привлеченные водой и семенами, становятся первыми жертвами. За ними гибнут более крупные животные, такие как зайцы, лисы, а затем и хищники — медведи, рыси, орланы, беркуты.

Интересно, что травоядные животные избегают Долины смерти. Это связано с отсутствием растительности, которая могла бы их привлечь. А вот падальщики, такие как лисы и вороны, наоборот, устремляются сюда за легкой добычей и становятся следующими жертвами.

Причина гибели

Исследования доказали, что причина массовой гибели животных довольно банальна и не имеет мистической основы. Долина смерти — это место выхода на поверхность ядовитых газов, которые выделяются из трещин в земле у подножия вулкана Кихпиныч. Анализ показал, что воздух здесь насыщен высококонцентрированным сероводородом, сероокисью углерода, двуокисью серы, сероуглеродом и углекислым газом.

Эти газы, вырываясь из глубин земли, стелятся над поверхностью на уровне до 50 сантиметров. Для мелких животных и птиц это своеобразное воздушное “озеро смерти”. Более крупные хищники, привлеченные падалью, также попадают в ловушку, вдыхая ядовитые испарения.

Сегодня ученые и волонтеры прилагают усилия, чтобы минимизировать ущерб, который наносит Долина смерти местной фауне. Одним из эффективных способов борьбы с массовой гибелью стало регулярное удаление трупов животных из этой зоны. Таким образом, специалисты стараются предотвратить привлечение других падальщиков, которые могли бы стать следующими жертвами.