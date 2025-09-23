Охота за сокровищами. Где в России искать легендарные клады

В нестабильное время, будь то революция, войны или раскулачивание, самым надежным местом для сохранения ценностей считалось какое-нибудь тайное подземелье или земля. Нажитое добро перекладывали в сундуки, бочонки, да и закапывали свои сокровища где-нибудь в глухом лесу в секретном месте.

Такой способ хранения более-менее крупных сумм денег считался в порядке вещей вплоть до середины прошлого века. Однако вернуться за богатствами удавалось далеко не всегда, зачастую никто кроме спрятавшего клад не знал точно, где он закопан, и сокровища так и оставались лежать и ждать своего часа. Немалое количество таких забытых монетных схронов на территории России раскидано от Дальнего Востока до Сибири. Мы решили вспомнить несколько легендарных кладов, которые пока никому так и не удалось найти.

Клад хана Едигера-Магмета

Где искать: Казань, озеро Кабан.

В далеком 1552 году Иван Грозный решил взять Казань. Поначалу татарские воины пытались атаковать войска, осаждавшие крепость Казанского ханства, но спустя какое-то время они поняли, что против войска Грозного им не устоять. Тогда отвечавший за ханскую казну Чапкун Отучев решил перепрятать все ценности хана в надежное место. Наиболее подходящим ему показалось озеро Кабан: драгоценности закатали в бочки, вывезли ночью из крепости и сбросили в озеро. Во время штурма города все, кто знал о точном местонахождении сокровищ, погибли. А несметные богатства и по сей день покоятся на дне, под выросшим за сотни лет слоем многометрового ила.

Клад Наполеона

Где искать: деревня Жерновка, озера Каспля, Свадицкое, Велисто; озеро Мутное в Демидовском районе Смоленской области, Семлевское озеро.

Покидая Москву, Наполеон прихватил с собой несколько обозов с золотом, ценными вещами и коллекцией древнего оружия. Согласно различным архивным данным, всего он вывез около 18 пудов золота, 325 пудов серебра и бессчетное количество прочих ценных вещей. Однако до назначенного места трофеи он так и не довез. Периодические атаки русских войск и приближающиеся холода вынудили французов начать скидывать награбленное добро, дабы увеличить скорость перемещения армии. По пути следования ценности зарывали в землю и затапливали в ближайших озерах. Историки предполагают, что Наполеон продолжал тащить обозы как минимум до реки Березины. Первый же такой клад был найден у реки Нара.

Золото Колчака

Где искать: поселок Тайга, озеро Байкал, река Тура Тюменской области.

В начале Первой мировой войны золотой запас России был перенаправлен в Казань. Руководитель Белого движения адмирал Колчак, в свою очередь, вывез его из Казани и перевез на поезде в Сибирь. По дороге состав подвергался нападениям, во время которых атакующие каждый раз похищали какую-то часть сокровищ. Часть же, по свидетельствам очевидцев, Колчак припрятал. Большевикам досталась только половина от вывезенного запаса. Золотые слитки общим весом приблизительно на 200 тонн так и лежат где-то в сундуках, спрятанных на территории Сибири.

Клад Сигизмунда III

Где искать: Московская область, Можайск, Апрелевка.

Вторгшиеся в Россию в 1604 году польские войска набивали свои сундуки всем, что представляло хоть какую-то ценность. В итоге добра набралось на 923 грузовые повозки, которые были отправлены по можайской дороге в Польшу. Но все сокровища практически бесследно пропали, даже не доехав до Смоленска. По одной из версий, произошло это потому, что отправлявший ценности сам имел на них виды и планировал остаться в России. В записях упоминается, что закопаны они были недалеко от некоего погоста. Но что именно это было и где находилось, установить так и не удалось, поэтому география местонахождения клада достаточно размыта, что и растянуло поиски на долгие-долгие годы.

Клад Емельяна Пугачева

Где искать: по пути следования войск — Оренбург, Берда, Яицкий городок, Самара, Казань, Симбирск, Уфа, крепость Магнитная, Илецкая защита, Белорецкие заводы, Златоуст, Орск, Оса, Ижевский завод, Боткинский завод, Цивильск, Курмыш, Саранск, Пенза.

Во время восстания «казна» Емельяна Пугачева регулярно пополнялась за счет ценностей усадеб и имущества местных помещиков. Ставя в приоритет мобильность повстанческих войск, Пугачев периодически прятал богатства по пути своего следования. По слухам, делал он это в приметном месте, чтобы потом было легче найти. Часть подобных тайников была обнаружена в окрестностях Оренбурга. Но основные сокровища продолжают будоражить воображение кладоискателей, скрываясь где-то под слоем земли или воды.

Клад с теплохода «Варягин»

Где искать: в Уссурийском заливе, между створом Трех камней, горой Варгли и бухтой Суходол.

В 1906 году грузопассажирский корабль «Варягин», следовавший из Владивостока в бухту Суходол, столкнулся с оставшейся после Русско-японской войны миной и пошел ко дну. На борту находились 250 пассажиров и 60 тысяч рублей золотом вместе с «особо ценным грузом». Спастись удалось лишь 15-ти, в том числе и капитану. В 1913 году он предпринял попытку найти и поднять судно. Корабль нашли, но судоподъемная операция оказалась слишком дорогостоящей, поэтому на поверхность вытащили лишь часть ценного груза. Золото так и осталось лежать в трюмах корабля на дне залива.

Клад графа Ростопчина

Где искать: санаторий «Вороново» на 61-м километре Старокалужского шоссе, в 37 километрах от МКАД.

Во время войны 1812 года усадьба Вороново, располагавшаяся в 37 км от Москвы, стала резиденцией генерал-губернатора Москвы графа Ростопчина. В нее он свозил произведения искусства и различные ценности, превратив усадьбу в некое подобие миниатюрного Версаля. После прихода в Москву войск Наполеона он поджег свое имение, инсценировав все так, что якобы все накопленные им богатства уничтожены. На самом же деле на территории поместья были подземные ходы, через которые, предположительно, все добро и было вынесено и припрятано в округе.

Клад Смоленского банка

Где искать: деревня Относово в Смоленской области.

Перед вторжением немецких войск в Смоленск из банковских хранилищ было решено вывезти все фонды и ценности. На восьми грузовиках богатства отправили в Вязьму, однако колонна попала под обстрел и до ближайшего населенного пункта доехало только 5 машин. Существуют разные версии, как развивались дальнейшие события, но самым популярным остается предположение, что золото и серебро было закопано. В пользу именно этой теории говорят факты нахождения отдельных монет выпуска 1924 года вблизи деревни Относово. А весь клад так и лежит где-то в укромном месте.

Клад атамана Семенова

Где искать: вблизи российско-китайской границы, район Даурия.

Готовя побег из Читы, атаман Семенов решил вывезти запас Российской империи, который привезла армия Каппеля, и спрятать его в даурской степи. Ценный груз был доставлен на станцию Даурия и благополучно закопан, но во время возвращения казаков к бронепоезду их атаковали и все посвященные в тайну размещения клада погибли. Согласно предположениям контрразведчиков, размеры территории, на которой может находиться клад, составляют 150 квадратных километров. Сам клад оценивается в сумму порядка 500 миллионов долларов.