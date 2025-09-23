Почему Пушкин и Лермонтов проиграли свои дуэли

В истории русской литературы есть зловещая параллель: два её величайших гения, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, пали на дуэлях, причины которых современники считали ничтожными и надуманными. Что стояло за этими трагедиями? Роковая случайность или осознанный шаг к пропасти?

© А. Кравчук «Пушкин. Последняя осень»

Смертельный поединок Пушкина

Поединок с Жоржем Дантесом был для Пушкина роковым. Получив тяжелое ранение от первого выстрела противника, истекающий кровью поэт всё же нашел силы сделать ответный выстрел. Однако здесь историю окутывает дымка противоречий. По одной версии (основанной на письмах секундантов), Пушкину заменили пистолет, дуло которого забилось снегом при падении. По другой (согласно современным исследованиям, например, трудам пушкиниста А. В. Наумова), ему в этом отказали, что и предопределило исход. Уровень медицины XIX века, не знавший антибиотиков, стал второй причиной гибели.

Но был ли это лишь несчастный случай? Известный пушкинист и потомок поэта А. Лацис выдвигает интригующую версию: Пушкин, уставший от жизни, сознательно выбрал Дантеса в качестве своего «палача». "Не надо оскорблять поэта, приписывать ему отсутствие выдержки, проницательности, элементарного здравого смысла, — писал он в статье “У последнего порога”. — Он не был заводной игрушкой, не был рабом общего мнения..."

Дуэль Лермонтова

М. Ю. Лермонтов так же сознательно доводил дело до дуэли. Насмешки над Мартыновым становились все невыносимее, и, несмотря на то, что Лермонтов обычно был добр к друзьям, он не останавливался, фактически упражняясь в злобном остроумии, мишенью которого стал Мартынов. Один из известных исследователей творчества Лермонтова, В. Левин считает, что таким образом поэт ставил психологический эксперимент, подобный тем, что он подробно описывал в своем романе "Герой нашего времени". И - заигрался со смертью, но, в отличие от Печорина, погиб. Подробно об этом Левин пишет в своем исследовании "«Дуэль Лермонтова», приводя интересные аргументированные психологические подробности портрета и действий поэта.

Во время дуэли Лермонтов всем своим видом и поведением давал понять, что не собирается стреляться. И даже видя устремившегося к нему решительно Мартынова с пистолетом в руке, презрительно усмехнулся (свидетельство князя Васильчикова, лично присутствовавшего на дуэли). Вся организация мероприятия была совершена по мнению друга Лермонтова Л. В. Пушкина "против всех правил и чести" - без секундантов, врача, со зрителями, словно планировалась очередная насмешка над Мартыновым, имевшим репутацию нерешительного и слабого человека.

Из анализа этих подробностей можно сделать вывод, что проигрыши на дуэли и Пушкина, и Лермонтова были не случайны. Поэты сами избрали себе палачей и целенаправленно воплощали свой сценарий.