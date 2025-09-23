Кладоискатель нашел в поле золотые монеты и разбогател

В Великобритании кладоискатель Дэвид Макинтайр Хейг нашел в поле древние золотые монеты и продал их на аукционе за 6,5 тысячи фунтов стерлингов (738 тысяч рублей). Об этом пишет Jam Press.

Необычную находку Хейг сделал в сентябре 2023 года. Он рассказал, что вернулся на поле в деревне Уитвелл, поскольку в прошлом уже откапывал там золотые монеты. В этот раз кладоискателю удалось наткнуться на монеты племени кориелтаувов.

Сначала Хейг нашел лишь одну золотую монету с изображением кельтской лошади и солнца. Он признался, что тогда так устал, что отметил место и ушел к своему автомобилю отдыхать. Через полчаса он вернулся и нашел еще четыре монеты. Они датируются 60-20 годами до нашей эры.

«Я просто не мог в это поверить — мне повезло», — признался мужчина.

В сентябре 2025 года монеты Хейга наконец ушли с молотка.

Кориелтаувы — древнее кельтское племя, населявшее Британию до римского завоевания. Их главным городом был Реты, известный сегодня как Лестер.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина нашел в поле древнюю золотую монету с помощью металлоискателя. По его словам, он наткнулся на нее после шести лет неудач.