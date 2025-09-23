Что свахи делали с девицами, чтобы выдать их замуж

В дореволюционной России удачно выдать замуж дочь было делом семейной чести. Но что делать, если невеста — «бесприданница» или ее внешность далека от идеалов? На помощь приходили профессиональные свахи, чья изобретательность не знала границ. Чтобы свести будущих супругов, они использовали целый арсенал уловок, порой граничащих с откровенным обманом.

Подмена невесты

На Руси существовал свадебный обычай: жениха пытались обмануть, подсовывая ему вместо невесты другую женщину, иногда даже старушку. Молодой мужчина должен был разгадать подлог и либо найти настоящую суженую, либо заплатить выкуп.

Эту традицию свахи ловко адаптировали для смотрин. Если девушка не могла произвести нужного впечатления, на смотрины выводили ее младшую сестру или более пригожую родственницу. Обман часто раскрывался лишь после венчания. Если недостатки были несущественными, семья руководствовалась принципом «стерпится — слюбится». Но если подлог был серьезным, жених мог подать жалобу властям. В случае доказанной вины обманщиков ждало суровое наказание — порка кнутом, а «бракованную» жену муж мог отправить в монастырь.

Сто одежек

Чрезмерная худоба – один из критериев, который снижал ценность невесты. В жены старались брать дородных, ведь пышные формы свидетельствовали о здоровье и самой женщины, и ее будущего потомства. К тому же худощавость автоматически ассоциировалась с бедностью, а ее привечать в новую семью желающих не находилось.

Вот и приходилось свахам наряжать недостаточно упитанных девиц так, чтобы выглядели они как толстушки: пару-тройку сорочек, сарафан на размер побольше или несколько юбок попышнее, сверху душегрею потеплее или опашню попросторнее. На бедра и грудь можно еще накладочек напихать для пущей убедительности. Красота!

Коса – девичья слеза

Толстая и длинная коса на Руси всегда считалась эталоном женской красоты, и лучше самых льстивых слов свахи воспевала привлекательность невесты. Но что делать, если волосы у девушки жидковаты, да и расти ниже лопаток никак не хотят? Можно, конечно, провести курс восстановления волос при помощи травяных отваров и призвать на помощь магию, например, спать с веревкой под подушкой или бегать под дождем с непокрытой головой. Но на это требуется время.

Если же смотрины на носу, то сгодятся и экспресс-методы, позволяющие быстро увеличить объем и длину косы. Например, вплести в нее конские волосы, удачно подобрав оттенок гривы под натуральный цвет редкой «шевелюры» невесты, или украсить косу лентой от самого основания. Вплетенная лента не только делала прическу презентабельнее, но и символизировала, что девушка на выданье.

Бракованный товар

Не только серьезные увечья (глухота, хромота, косогласие и пр.) затрудняли свахе работу, но даже обычная простуда или безобидная родинка могли отворотить от удачного сговора. Именно поэтому многие свахи накануне смотрин поселялись в доме невесты или строго-настрого наказывали родителям беречь девицу как зеницу ока.

Работы невесте поручали самые безопасные (не дай бог поранится!) и даже кормили только тем, что предварительно попробовали другие члены семьи (а вдруг недруги отравят или расстройство приключится?). Если же она все-таки умудрялась пораниться, то ушибы и ссадины старались быстро залечить, а в случае неудачи – маскировали под одеждой. Родинки и родимые пятна замазывали белилами, мелом или мукой.

Скрыть от жениха явные физические недостатки было сложнее, но и тут зачастую свахам удавалось проявить такую изобретательность, чтобы вплоть до выхода из церкви муженек оставался в неведении. Главное – чтобы молодые до свадьбы «близко не сошлись». Если же опасливый супруг будет настаивать, то можно устроить смотрины в людном месте, например, в церкви, где глазеть по сторонам неприлично. Или посадить девицу у открытого окна горницы так, чтобы дефекты оказались скрытыми от проходящего мимо жениха.

Безупречная красота

Невест «красотою не лепых» легко было изменить до неузнаваемости при помощи косметики. Ее свахи иногда накладывали столько, что жених после свадьбы с трудом распознавал свою невесту, с лица которой смыли «свинцовые белила», с бровей стерли смесь жира, масла и сурьмы, а со щек – румяна из киновари. Нередко разочарованному жениху оставалось только одно: утешать себя народной мудростью, что с лица – не воду пить.

Не думай свысока!

Не только при сватовстве дурнушек приходилось проявлять изобретательность. Нередко красивые девушки столько раз отказывали кандидатам, считая каждого недостойным, что к ним попросту переставали засылать сватов. Время летело незаметно, и уже после 18-20 лет барышня на выданье превращалась в перестарку, свататься к которой становилось постыдным.

Только умелой свахе удавалось предоставить красавице «последний шанс» зачастую потому, что получалось чуть занизить реальный возраст. Если ложь и выплывала на свет божий, то не раньше, чем данные о брачующихся священник заносил в обыскные и метрические книги. Но из-за лишних 3-5 годков жены-красавицы мало кто из женихов устраивал скандал.

Приданное с ярмарки

Огромным плюсом невесты становилось приданное: чем плотнее набит сундук, тем больше шансов выйти удачно замуж. Содержимое сундука демонстрировало не только достаток барышни любого сословия, но и ее умения прясть, шить, вышивать, ведь большинство вещей себе в приданное девушка готовила самостоятельно на протяжении многих лет.

Если же Марью-Искусницу из дочки вырастить не удалось, то родители по научению свахи легко соглашались на подмену: клали в сундук купленные на ярмарке рушники и рубахи, чтобы потенциальный кандидат и его семья точно не смогли устоять. А после женитьбы многим супругам только и оставалось, что приговаривать: «Верь приданному после свадьбы!» да сетовать на жену-неумеху.