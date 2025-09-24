Александр Дондуков-Корсаков: как царский генерал создал в Болгарии государство

205 лет назад родился Александр Дондуков-Корсаков — выдающийся российский государственный и военный деятель. Он храбро сражался в трёх войнах, управлял малороссийскими губерниями, активно поддерживая местную интеллигенцию, и фактически создал новую болгарскую государственность. По некоторым данным, его кандидатура озвучивалась среди претендентов на царский престол Болгарии. Сегодня на бульваре в Софии, носящем имя генерала Дондукова-Корсакова, располагается здание администрации президента Болгарии. На Кавказе Дондуков-Корсаков провёл масштабные реформы.

«Отличался храбростью»

Александр Дондуков-Корсаков появился на свет в Санкт-Петербурге в аристократической семье. Его отец, Михаил Дондуков-Корсаков, участник Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода, в дальнейшем стал вице-президентом Петербургской академии наук.

Окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета, Александр поступил на службу в лейб-кирасирский Наследника Цесаревича полк. Три года спустя он получил назначение чиновником особых поручений к командиру Отдельного Кавказского корпуса. На Кавказе молодой аристократ активно участвовал в боях.

«Дондуков-Корсаков отличался храбростью, в пылу боя он мог проявить героизм», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник, учёный секретарь Института славяноведения РАН кандидат исторических наук Никита Гусев.

Князь Дондуков-Корсаков лично участвовал в штурме Анчимеерских позиций и во многих других сражениях Кавказской войны, был ранен во время взятия ставки Шамиля в Дарго и при штурме аула Салты. За мужество, проявленное в баталиях, получил многочисленные боевые награды. В 30-летнем возрасте был произведён в полковники. В 1852 году получил назначение в Нижегородский драгунский полк, который затем возглавил.

«Уже на Кавказе Дондуков-Корсаков проявил себя как грамотный офицер. Эту репутацию он подтвердил и в ходе других кампаний», — рассказал в разговоре с RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

В Крымскую войну Дондуков-Корсаков отличился в сражении при селении Кюрук-Дара и в боях при Джавре. За успешные действия при штурме Карса он был произведён в генерал-майоры.

После Крымской войны Дондуков-Корсаков снова участвовал в боях на Северном Кавказе. Но после, вступившись за офицера, незаслуженно оскорблённого генерал-адъютантом Николаем Евдокимовым, он подал прошение об освобождении его от командования Нижегородским полком.

В 1860 году Дондуков-Корсаков был назначен начальником штаба войска Донского и на этой должности дослужился до звания генерал-лейтенанта. Князь на время покинул армию из-за последствий боевых ранений, но без службы долго не выдержал. В 1868 году поступил на службу в Министерство внутренних дел, где занимался, в частности, вопросами переселения крестьян, а через несколько месяцев стал генерал-губернатором Юго-Западного края, объединявшего Киевскую, Подольскую и Волынскую губернии.

«Дондуков-Корсаков не был военачальником первого эшелона, зато прославился своими административными навыками», — рассказал Никита Гусев.

В период, когда Дондуков-Корсаков руководил Юго-Западным краем, были проложены Киево-Балтская и Киево-Брестская железные дороги, возведено здание Киевской городской думы, шло строительство Владимирского собора. Генерал-губернатор старался уменьшить влияние на общественную жизнь в регионе польской шляхты, поддерживал малороссийскую интеллигенцию и убеждал царя относиться к ней лояльно. Дондуков-Корсаков помог открыть в Киеве Юго-Западный отдел Русского географического общества. А за центральной улицей Киева при нём закрепилось название Крещатик.

Создатель болгарской государственности

В ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Дондуков-Корсаков командовал 13-м армейским корпусом, а затем — Восточным отрядом. После завершения активных боевых действий он был назначен императорским комиссаром временного русского управления и командующим корпусом русской армии в Болгарии. Князь лично участвовал в разработке устава, который лёг в основу первой болгарской Конституции. Он открыл первое Великое народное собрание Болгарии.

«Благодаря Дондукову-Корсакову к моменту вывода русских войск в Болгарии существовала полноценная система управления — государство со своими законами, правилами и кадрами. Он создал в стране государственный аппарат. Именно при нём в Болгарии появились министерства, были регламентированы все процедуры — от организации библиотечного дела до сбора налогов, определён порядок выборов. Дондуков-Корсаков решал споры с турками, стремясь при этом обеспечить невозможность восстановления турецкой власти. Имя Дондукова-Корсакова сегодня по праву носит длинный красивый бульвар в Софии, на котором расположены здания совета министров и администрации президента», — рассказал Никита Гусев.

Согласно некоторым свидетельствам, в период поиска претендентов на болгарский престол рассматривалась и кандидатура Дондукова-Корсакова. Однако, даже если такие обсуждения шли, они, по словам Никиты Гусева, были бесперспективны.

«Он был разумным человеком и прекрасно понимал, что Европа не допустит установления в Болгарии русской династии. Даже если в душе он и таил такую надежду, то всё равно осознавал невозможность воплощения подобного плана в жизнь. Болгары, возможно, были бы рады, если бы он остался, но в дальнейшем это могло привести к обвинениям в «русском диктате», — подчеркнул Никита Гусев.

В итоге, по словам Виталия Захарова, Дондуков-Корсаков оставил после себя в Болгарии исключительно добрую память, как прекрасный администратор, имевший большой авторитет среди местного населения.

Вернувшись на Родину, Дондуков-Корсаков вошёл в состав Государственного совета Российской империи. В начале 1880-х годов он был временным харьковским и одесским генерал-губернатором, командовал войсками Харьковского военного округа.

В дальнейшем генерал сосредоточился на решении проблем Кавказа: возглавлял комиссию по выработке «Учреждения Кавказского края», добился расширения полномочий в регионе центральных ведомств и упрощения структуры местной администрации. Дондуков-Корсаков возглавлял гражданское управление на Кавказе и командовал войсками Кавказского военного округа. В 1885 году он также стал наказным атаманом кавказских казачьих войск. При нём были расширены политические права мусульманского населения. Кроме того, он добился официального признания «общественного значения» кавказских минеральных вод и благоустройства источников.

Умер Дондуков-Корсаков 27 апреля 1893 года в имении Полоном в Псковской губернии и там же был похоронен.

По словам историков, Дондуков-Корсаков был преданным слугой Отечества, готовым верой и правдой служить там, где нужны будут его способности.