«Полундра!»: что означает этот клич моряков на самом деле

Этот громкий возглас, знакомый нам по приключенческим фильмам, — настоящий языковой «привет» из эпохи Петра I. Как и многие морские термины, слово «полундра» пришло в русский язык из Голландии — ведущей морской державы XVII-XVIII веков, у которой юный российский флот учился искусству навигации и кораблестроения.

© Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Голландские корни

Изначально окрик «полундра!» был не боевым кличем, а суровым предупреждением об опасности, грозившей с верхотуры. Он произошел от голландской фразы «van onderen» — «снизу!». Так матросы кричали, когда с корабельных снастей или кранов мог сорваться тяжелый груз. Услышав «полундру!», люди на палубе инстинктивно отскакивали в сторону, спасая себе жизнь. Со временем значение слова расширилось: им стали предупреждать о любой внезапной угрозе, а на военных кораблях — идти с ним в абордажную атаку.

Другие значения

Русский народ на выдумку хитер. Естественно, что и такое колоритное словечко, как «полундра», со временем обросло множеством метафорических значений. В словарях русского языка Ожегова и других лингвистов их можно насчитать не менее пяти. Так, на флоте «полундрой» называют любой переполох, связанный с опасностью, авральными работами или проверками вышестоящего начальства. Так же зовут и саму службу на флоте, и матросов.

«Полундрой» моряки в шутку именуют и портовых проституток, зараженных венерическими болезнями. Произнеся это многозначительное словечко, они предупреждают друг друга об опасности, которая может грозить не только на воде, но и на суше. Синонимов у него множество: ура, атас, шухер, аврал. С воровского сленга фраза «огрести полундру» переводится как «воровать». Используется это слово и у пожарников, но только в его прямом значении, как предупреждение о грозящей сверху опасности. А вообще моряки считают, что «Полундра!» в море гораздо лучше, чем на земле «Ура!»