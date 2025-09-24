Почему кабан опаснее акулы-людоеда

Кабан не просто обитатель лесов, а одна из самых противоречивых и могущественных сил природы. Дикий кабан сочетает в себе ум, мощь и свирепость, заставляя ученых снова и снова открывать удивительные факты о его жизни. Почему это животное опаснее акулы и как его седина может помочь медицине? Давайте разберемся.

Представьте себе зверя весом под 300 килограммов и длиной два метра. Именно такого гиганта обнаружила в Уганде команда исследователя Рафаэля Рейна-Уртадо. Этот рекордсмен подтверждает: кабаны — настоящие титаны животного мира.

Но их главная сила не в размерах, а в уме и нюхе. Обоняние кабана — это суперспособность. Он улавливает запах еды за 5-7 километров и «унюхает» лакомый кусок даже под 25-метровым слоем земли! Почему же при таком тонком нюхе кабаны всеядны и не брезгуют падалью?

Секрет раскрыли генетики из нескольких международных университетов. Оказалось, у кабанов уникальный набор генов, ответственных за вкус и обоняние. У них меньше рецепторов, реагирующих на горечь и отталкивающие запахи. Проще говоря, их не смущает то, что другое животное сочтет несъедобным. Эта эволюционная хитрость и сделала их такими успешными видами.

Те же ученые, кстати, проводили исследования, направленные на выяснение зависимости генной системы кабанов и человека. Результаты ошеломили: было обнаружено 112 сочетаний, при которых белок в организме кабанов содержит ту же аминокислоту, которая участвует в развитии таких заболеваний человека как ожирение, сахарный диабет, дислексия, а также болезней Паркинсона и Альцгеймера. Ученые планируют и дальше продолжать работу, используя кабана в качестве ценной биомедицинской модели.

Не так давно в западном журнале «Физиологическая и биохимическая зоология» были опубликованы результаты интересного исследования. Оказалось, что седина у кабанов свидетельствует об отменном здоровье животного, в том время как обладатели красноватой шкуры имеют в своем организме больше поврежденных клеток.

По мнению ученых, красная пигментация оказывает негативное влияние на клетки при помощи антиоксиданта, который не направляется на уничтожение вредных свободных радикалов в организме животного. Так, установлено, что и среди людей обладатели рыжих шевелюр имеют более высокий риск развития рака, чем блондины или брюнеты.

По словам одного из авторов исследования Исмаила Гальвана, кабан и человек обладают «одним и тем же типом меланина», а значит, изучение седовласых кабанов может пролить свет на решение проблемы появления седины у человека. Однако, если седина кабанов свидетельствует о здоровье, то с человеком не все так однозначно. Ученые пока не могут понять, почему седые волосы появляются в одних случаях, когда люди находятся в самом расцвете сил, а в других – после клеточного стресса.

Гремучие змеи в Техасе перестали издавать характерные звуки. Это могло бы остаться без внимания, если бы не увеличенный риск для человека, утратившего возможность ретироваться, заслышав узнаваемый треск. Поиски причины вывели на кабанов: некоторые исследователи считают, что гремучие змеи перестали издавать звуки, чтобы не привлекать диких свиней, которые охотно лакомятся «шумными червячками».

Однако доктор Дэйл Роллинз, представляющий скотоводческое и охотничье сообщество в западном Техасе, выступил в защиту диких свиней: разве могло их недавнее вторжение заставить змей, который «гремели» на протяжении сотен тысяч лет, изменить поведение? Не видит связи между кабанами и молчанием змей и сертифицированный биолог дикой природы Чип Рутвер. Он уверен, что кабан предпочтет избежать встречи со змеей, которая «будет греметь или не греметь, когда и где ей нравится, независимо от присутствия рядом кабанов».

Только в Соединенных Штатах ущерб от деятельности диких свиней превышает полтора миллиарда долларов ежегодно, поэтому неудивительно, что человек снова и снова ищет способы сохранить своё имущество и урожай. Одним из наиболее эффективных является заманивание кабанов в загоны при помощи различных приманок.

Так, американский исследователь Тайлер Кэмпбелл предположил, что наиболее привлекательными для свиней являются едкие запахи с ароматом клубники. Именно такие приманки сегодня предлагают приобрести фермерам американские супермаркеты, однако те предпочитают использовать кукурузный самогон, разливая его в лохани и оставляя в загонах.

Однако главная проблема остается - кабаны достаточно хитры, чтобы дважды попадаться в одну и ту же ловушку. Эксперт по диким свиньям из Университета Флориды Кен Джоли уверен, что свиньи быстро обучаются избегать соблазна полакомиться «заботливо» оставленным ужином и почти всегда способны выбраться из западни. Они легко перемахивают через метровые заборы и достаточно быстро роют подкопы, уносясь от опасности со скоростью 50 километров в час.

В кровожадной битве по убийству людей дикие кабаны, по статистике, выигрывают у акул: 12 смертельных исходов против 10. Эксперт из национальной лаборатории Саванна Ривер Джек Майер изучает случаи нападения диких свиней на человека. В его архивах хранятся факты о 665 жертвах по всему миру.

Как следует из его доклада на конференции Университета Клемсона, в период с 2003 по 2012 год в среднем от атак диких свиней в год погибало по 4 человека. Самая печальная статистика принадлежит Соединенным Штатам (24% случаев), затем следует Индия (19%) и Папуа-Новая Гвинея (6%), замыкают пятерку Англия и Германия (по 5% случаев). Первый смертельный случай в 2014 году был зафиксирован на юге Турции, когда 17-летний пастух был убит кабаном. Майер также обратил внимание на тот факт, что иногда вепрь может частично и полностью сожрать смертельно раненого человека.