Народные приметы на 25 сентября: не ломайте рябиновые ветки в Змеиный день

В этот день православные вспоминают священномученика Автонома, прозванного Артамоном. А в народном календаре это Артамонов или Змеиный день.

Считалось, что в этот день на землю выходит Василиск, встреча с которым сулит верную гибель. Считалось, что от его взгляда умирает все живое. Поэтому плохой приметой было отправляться в этот день в лес или в поле, где есть вероятность встретить змей. Нельзя было убивать в этот день змею, так как тем самым можно накликать на себя сто бед. При этом хорошей приметой было, если змея заползла во двор, верили, что это принесет достаток.

В этот день нельзя ломать рябиновые ветки, чтобы не испортить судьбу. Нельзя делиться хлебом или едой с нищими, чтобы не умереть позже с голоду. Нельзя умываться водой из колодца или из-под крана. Чтобы умыться, шли к леднику и растапливали лед, либо умывались родниковой водой.

Хорошей приметой было в этот день найти заячий хвостик. Искали его в закромах или бабушкином сундуке, выпрашивали у охотников или подружек. Этот хвостик укладывали под подушку. Верили, что так можно ускорить собственную свадьбу.

Если вырос бурьян высоким - зима будет снежной. Облетела листва - конец осени пришел, скоро снег ждать можно. Ливень в этот день предвещает долгую зиму.