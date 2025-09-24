Как издевались над русскими женщинами в монгольском плену

Русских женщин, попадавших в плен к завоевателям, ждала непростая судьба. В средние века пленение сулило невыносимые страдания, унижения и пытки. Именно поэтому многие русские девушки и женщины предпочитали смерть плену, считая это единственным способом сохранить достоинство и избежать неминуемых мучений.

Суровая реальность

Захват пленных был обычной практикой для всех кочевых народов. Воины, вторгавшиеся на русские земли, видели в пленниках не только источник наживы, но и способ демонстрации своей силы. Пленников продавали на невольничьих рынках, использовали как рабов, а женщин и девушек – как объект насилия. Мужчин, которые могли представлять угрозу или не обладали ремесленными навыками, убивали на месте. Женщины же становились «живой добычей», судьба которой была предрешена.

Только во время похода Батыя на Северо-Западную Русь в 1237–1238 годах, по оценкам историков, в плен было угнано до 90 тысяч человек. Большинство из них составляли женщины и дети. Мужчин, как правило, убивали сразу, чтобы не тратить силы на их охрану и содержание.

Судьба пленниц

Судьба женщин, попавших в плен, была ужасающей. Персидский историк Шараф Ад-дин Язди в своих трактатах описывает, как воины Тимура отбирали самых красивых девушек, чтобы использовать их в качестве наложниц. В одном из эпизодов он упоминает, что для самого Тимура было отобрано 5 тысяч девушек, которых затем перевозили на телегах, превращенных в передвижные гаремы. Женщины подвергались насилию прямо на ходу, а тех, кто пытался оказать сопротивление, попросту убивали.

Но если жизнь наложницы была хоть как-то защищена статусом «собственности повелителя», то крестьянки или женщины с физическими изъянами превращались в рабынь, чья жизнь не стоила совсем ничего. Их клеймили раскаленным железом, отрезали уши или носы, чтобы лишить их шанса на побег. Днем они выполняли самую тяжелую работу, а ночью их бросали в темницы, где кормили гнилыми остатками пищи.

Пытки ради наживы

Особо тяжелой была судьба тех, кого захватчики считали знатными особами. Историк С. Броневский упоминал случаи, когда женщины крестьянского сословия, желая спасти свою жизнь, выдавали себя за княжон. Впрочем, это обычно оборачивалось для них еще большими мучениями. Их пытали, чтобы узнать, где спрятаны сокровища семьи, и, не получив желаемого, убивали с особой жестокостью.

Пытки у монголов были обыденной практикой. Захватчики вымогали информацию о местонахождении ценностей, заставляя выдать все, что они знали. В случае отказа пытки продолжались до тех пор, пока пленник не умирал от боли или истощения.

Невольничьи рынки

Для тех, кто пережил пытки и унижения, наступал следующий этап – продажа на невольничьих рынках. Красивых девушек знатного происхождения продавали в гаремы или домохозяйства богатых людей. Однако женщины, не соответствовавшие стандартам красоты или не имевшие знатных корней, превращались в бесправных рабынь. Их жизнь проходила в условиях постоянной эксплуатации, унижений и жестокости.

На рынках Сарай-Бату и Сарай-Берке русских пленниц выставляли на показ, оценивая их физические данные, возраст и привлекательность. Те, кто не находил покупателя, часто умирали от голода, болезней или издевательств.

Выбравшие смерть

Осознание того, что плен неизбежно приведет к страданиям, заставляло русских женщин принимать страшное решение – наложить на себя руки. Это было единственным способом избежать унижений и сохранить честь. Молва о жестокостях завоевателей распространялась быстро, и женщины знали, что их ждет в случае пленения. Для многих смерть становилась актом отчаяния, но одновременно и проявлением внутренней силы.