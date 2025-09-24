Одну чашку кофе продали за десятки тысяч рублей

Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующий материал появился на сайте справочника.

© unsplash

Так, стоимость данной позиции, продающейся в кофейне Roasters Specialty Coffee House в Дубае, на 13 сентября составила 2,5 тысячи дирхамов (примерно 57 тысяч рублей). Отмечается, что данный напиток был приготовлен вручную методом «пуровер» (с помощью фильтра и воронки — прим. «Ленты.ру»). При этом в процессе использовались одни из самых редких кофейных зерен в мире — Hacienda La Esmeralda из Панамы.

© Lenta.ru

В июне сообщалось, что американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата».