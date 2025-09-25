Рюриковичи: кем был общий предок династии

Генеалогическое древо Рюриковичей за века так разрослось, что запутаться в нем проще простого. Но современная наука бросила вызов вековым летописям. Результаты генетических экспертиз оказались сенсационными: многие современные «Рюриковичи» не имеют к легендарному варягу никакого отношения. Так от кого же на самом деле произошла царская династия, правившая Русью семь столетий?

© Соцсети

Две ветви

Считается, что все ныне живущие потомки Рюриковичей ведут свой род от Ярослава Мудрого. Но у него было много сыновей, и выжили линии только двух из них — Всеволода и Святослава. Так появились два могущественных клана, боровшихся за киевский престол: Мономашичи (потомки Владимира Мономаха, сына Всеволода), Ольговичи (потомки Олега Святославича).

Интересно, что сами князья по-разному трактовали свое происхождение. Мономашичи вели род от Рюрика. Ольговичи же считали своим прародителем Вещего Олега, которого некоторые летописи (как, например, Иоакимовская) называют не родичем, а шурином (братом жены) Рюрика.

Свое превосходство над Ольговичами Мономашичи объясняли тем, что Рюрик как минимум на одно поколение старше Олега.

Такую трактовку генеалогии Рюриковичей подтверждает известный советский и американский биохимик Анатолий Клесов, который, опираясь на данные ДНК-исследований современных потомков Рюриковичей, пришел к выводу, что все они ведут свою родословную не от Ярослава Мудрого, жившего в середине XI века, а от двух предков, которые отстояли друг от друга примерно на одно поколение и чья жизнь относилась к IX веку.

Если речь действительно о Рюрике и Олеге, то тогда мы имеем дело не с близкородственными линиями, то есть не связанными кровными узами. Олег хоть и считался родичем Рюрика, но по линии его жены. Русский историк Василий Татищев, опираясь на Иоакимовскую летопись, полагал, что Вещий Олег был братом супруги Рюрика, которую называл Ефандой – дочерью новгородского посадника Гостомысла, инициатора приглашения Рюрика.

Правда генетики не утверждают, что Игорь был сыном Олега. Данные ДНК-экспертизы скорее свидетельствуют, что уже в IX веке два великокняжеских рода разошлись. Тогда получается, что либо Ольговичи, либо Мономашичи не имеют в качестве общего предка Ярослава Мудрого. Ситуацию в свое время подогрели советские краниологи, показав, что Ярослав Владимирович на одну наполовину был новгородским словеном, на другую – северянином. Напомним, что, по версии Татищева, Олег – новгородец. Это бросает тень на версию скандинавского происхождения династии Рюриковичей.

Норманн или славянин?

Генетическое исследование, задачей которого было разрешить загадку происхождения рода Рюриковичей, в 2006 году инициировали сразу две организации: журнал «Русский Newsweek» и научно-исследовательский проект «Rurikid Dynasty DNA Project». В частности, к исследованию удалось привлечь двух потомков Владимира Мономаха – Дмитрия Шаховского из Парижа и Андрея Гагарина из Санкт-Петербурга.

Учеными было установлено, что те, кто называет себя потомками Ярослава Мудрого имеют гаплогруппы принадлежащие двум разным генотипам. Общий предок одной группы исследуемых предположительно жил в IX веке: он, как и его потомки является носителем Y-хромосомной гаплогруппы R1а1. К ней относятся большинство представителей ветви Ольговичей, которые восходят к основателю рода через традиционную цепочку: Ярослав – Владимир – Святослав – Игорь.

Как отмечают генетики, представители гаплогруппы R1а1 уже за несколько столетий до появления великокняжеской династии были сконцентрированы на землях Западной Украины и Польши, считающихся прародиной славян. Туда они, очевидно, пришли в процессе Великого переселения народов, охватившем Евразию в IV-VII веках нашей эры. Кем был этот общий предок достоверно установить не представляется возможным, однако ученые считают, что вероятность того, что он был славянином многократно выше, чем его возможное балтийское или угоро-финское происхождение.

Вторая гаплогруппа обследованных потомков Рюриковичей – Н1с1 – имеет более обширное представительство. Это те, кто по подверженным документальным источникам являются потомками Владимира Мономаха – Шаховские, Кропоткины, Лобаново-Ростовские, Гагарины. Кроме того, в нее попала и меньшая часть Ольговичей. Как известно, гаплогруппа Н1с1 преобладает у балтов и финно-угров.

Часть исследователей объяснят появление гаплогруппы Н1с1 в крови Рюриковичей изменой супруги Ярослава Мудрого Ингигерды с королем Норвегии Олафом II (Святым). В результате этой связи якобы и появился Всеволод – будущий отец Владимира Мономаха. Подтверждение данной версии можно найти в скандинавских сагах, датированных 1029 годом. Еще один интересный факт: Мономашичи практически никогда не называли своих сыновей именами первых русских князей – Олега и Игоря.

Российский историк Олег Барабанов считает, что вероятность того, что Мономашичи являются потомками Олафа Святого, действительно существует, о чем, в частности, свидетельствует анализ скандинавских саг, выполненный русским филологом-германистом Федором Брауном еще в 1924 году. Впрочем, современные скандинависты ставят такие выводы под сомнение, утверждая, что не следует слепо доверять сказаниям древних скандинавов, используя их как исторические факты.

Генетики в свою очередь считают, что норманнская версия происхождения Рюриковичей уязвима с точки зрения распределения гаплогрупп. Так, преобладающая у скандинавов гаплогруппа I1 у Рюриковичей встречается лишь в одном роду из девятнадцати – это лишь 5% от всей генетической родословной русской великокняжеской династии.

Что имеем?

Результаты генетической экспертизы, выявившей две различные гаплогруппы у потомков Рюриковичей, объясняются историками по-разному. Генеалог Евгений Пчелкин отмечает общую небрежность и методологическую неточность, с которой был проведен генетический эксперимент. Он обратил внимание на то, что в исследовании принимало участие ограниченное число потомков Рюриковичей, тогда как для полноты эксперимента необходимо было собрать представителей разных ветвей одного рода.

Кроме того, ученые критикуют генетиков, которые приглашали для исследования лиц с сомнительной родословной. К примеру, там оказался человек назвавший себя «внебрачным потомком Волконских», а часть людей, принявших участие в эксперименте, изначально не имела никакого отношения к Рюриковичам. Речь о Волконских, Оболенских и Барятинских – носителях гаплогруппы R1а1, чьи предки, как утверждают некоторые историки, в XV – XVI веках приписали себе великокняжеское происхождение.

В. Г. Волков в статье «Все ли Рюриковичи происходят от одного предка?» обходит стороной гаплогруппу R1а1, подвергающую сомнению скандинавскую родословную Рюриковичей и делает упор на гаплогруппе N1c1, которой принадлежат подавляющее большинство современных потомков Рюриковичей. По его словам, это и есть настоящие представители династии, правившей на Руси в течение 700 лет. Автору даже удалось локализовать регион, в котором предки Рюрика имели наибольшую концентрацию: это район города Уппсала в Швеции. Оттуда, вероятно, пришел и Рюрик, полагает Волков.

Известный отечественный историк и археолог Лев Клейн акцентирует внимание на зыбкости ранней генеалогии Рюриковичей, которая, опираясь большей частью на древнерусские летописи, имеет скорее легендарный, а не фактологический характер. По словам Клейна, мы сегодня не имеем четких представлений о том, кто был родоначальником правящей династии, какого он был происхождения и в какое время жил. ДНК экспертиза, как отметил историк, лишь отсекла некоторых потомков, в подлинности родословной которых и так существовали сомнения. Тоже самое относится и к отсутствию общего норманнского предка для всех Рюриковичей, что подтвердила генетическая экспертиза. Клейн заметил, что «исконно-норманнский» корень – самая настоящая фикция.

Итак, на данный момент ни норманнская, ни славянская версии родословной Рюриковичей не имеют достаточных подтверждений. ДНК-экспертиза, вместо того чтобы расплести династический клубок внесла в него еще большую путаницу. Мы по-прежнему не знаем, насколько пестрой является генетическая картина ветвей разросшегося генеалогического древа Рюриковичей, что мешает вывести общего или общих предков для различных линий династии. Но очевидно, что на этот вопрос можно ответить лишь после большой кропотливой работы ученых различных специальностей – историков, краниологов, археологов, генетиков, лингвистов.