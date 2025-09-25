Почему старообрядцы никогда не говорят «спасибо»

Мы говорим их каждый день, не задумываясь. «Спасибо» и «Благодарю» кажутся нам полными синонимами. Но за этими двумя словами стоит многовековая история, религиозные споры и разные взгляды на мир. Давайте разберемся, почему простое выражение благодарности когда-то вызывало жаркие дискуссии.

© Соцсети

«Спасибо»

Бытует миф, что «спасибо» вошло в моду только в XX веке. Это не так. Еще Владимир Даль в своем знаменитом словаре (XIX в.) объяснял его происхождение: это сокращение от пожелания «Спаси Бог». Это слово вовсю использовали классики: А. С. Грибоедов в «Горе от ума» (1824): «Спасибо, научил двоюродный ваш брат», Л. Н. Толстой в «Метели» (1856): «Спасибо ещё к стогам прибились...».

Как отмечает этимолог Макс Фасмер, праславянским предком слова "спасибо было выражение «съпаси богъ». Так что «спасибо» — это древнее и исконно русское пожелание добра и защиты.

О слове «благодарю»

И все же, возможно, более древнее происхождение имеет выражение «благодарю». Во всяком случае, в первом переводе на русский Библии (1818 г.) употребляется именно это слово. Например, «Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня» (Ин. 11:41). Или «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди…» (Лк. 18:11). Слово же «спасибо» в тексте первой переведенной на русский Библии не употребляется ни разу. Специалисты относят его появление, по крайней мере, к концу 16 века.

Кто не приемлет слово «спасибо»

Судя по всему, негативное восприятие слова «спасибо» стало результатом церковной реформы, начатой патриархом Никоном в 50-х годах 17-го века. Во всяком случае, именно в старообрядческой среде и до сих пор не принято в качестве благодарности употреблять слово «спасибо».

По мнению староверов, в нем из-за сокращения буквы «Г» упоминание Господа становится «усеченным». Некоторые старообрядцы считают, что в слове «спасибо» скрывается имя языческого бога – «спаси Бай», в другом варианте именем идола является Аба. Некоторым же претит это выражение, поскольку часто всуе упоминается имя Божье.

Старообрядцы (поповцы, кержаки, гусляки и др.) предпочитают вместо «спасибо» говорить «Спаси (тебя) Христос» или же «Благодарю». Придерживались (да и сейчас тоже) такого обращения и многие казаки. Чтобы в этом убедиться, стоит внимательнее прочитать Шолоховский «Тихий Дон».

Возможно, со временем разногласия по поводу значения и употребления выражения «спасибо» утихнут.