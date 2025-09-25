Почему при Иване Грозном чеченцев называли «ококи»

Окоцкие люди: как называли чеченцев при Иване Грозном
Во времена правления Ивана Грозного русские документы часто упоминали чеченцев под названием «ококи». Территорию, где проживали представители этого народа, называли Окоцкой землёй. Эти термины, как утверждают историки, имеют глубокие исторические корни и связаны с самоназванием чеченцев-аккинцев, а также с их миграцией и взаимодействием с другими народами, включая русских.
Происхождение названий
Согласно исследованиям Екатерины Кушевой, автора книги «Русско-чеченские отношения», упоминания о «ококах», «окочанах», «акочанах» и «окоцких людях» часто встречаются в русских источниках XVI–XVII веков. Эти названия, как выяснилось, являлись экзоэтнонимами, то есть использовались исключительно русскоязычными авторами для обозначения чеченцев-аккинцев. Сами же представители этого народа не использовали такие термины.
Считается, что «ококи» — это производное от названия исторической области Чечни, известной как Акка. Она, согласно данным историков, была родиной аккинцев — локальной этнической группы чеченцев. В XVI–XVII веках часть аккинцев переселилась из горного общества Акка, расположенного в верховьях реки Гехи в Западной Чечне, в верховья рек Аксай, Ямансу, Акташ и Ярыксу в Восточной Чечне. Именно эта переселенческая группа стала известна в русских источниках как «ококи».
Роль аккинцев в русской истории
Помимо упоминаний о «ококах» в контексте их исторической родины, русские документы фиксируют присутствие аккинцев в Терском городе. В XVI–XVII веках в этом русском поселении существовала так называемая Окоцкая слобода, где проживали представители аккинцев. Как пишет В. Б. Виноградов в своих очерках «Время, годы, люди», аккинцы обосновались в Терском городе «на житье вовек» после убийства их предводителя Ших-мурзы.
Он, также известный как Ших Окоцкий, был влиятельным лидером, которого русские документы называли «владельцем» Окоцкой земли. В 1595 году он был убит кумыкским феодалом Ахмат-ханом, что привело к переселению части аккинцев в русские земли.
Лингвистические и этнографические аспекты
Как отмечает Качибек Алиев в своём труде «Чеченцы-аккинцы Дагестана», лингвистические данные подтверждают, что экзоэтнонимы «ококи», «окуки», «окочане» и другие происходят от самоназвания аккинцев. Историческая область Акка, откуда происходили аккинцы, дала название и их народу, что позже трансформировалось в русских источниках в форму «ококи».
Историк Умалат Лаудаев также подтверждает эту версию, утверждая, что аккинцы сохранили своё изначальное самоназвание — Аккий, что означает «выходцы из Акки».
Интересно, что аккинцы имели и другие экзоэтнонимы, используемые соседними народами. Например, кумыки называли их «аухами». Этот термин получил распространение и среди русских, особенно в отношении восточной группы аккинцев, переселившихся из Аргунского округа в Аух (другое название Окоцкой земли). Зарема Ибрагимова в своей книге «Чеченцы в зеркале царской статистики (1860–1900)» отмечает, что переселение аккинцев в Аух было связано с бедностью почв в их прежних местах обитания.
Особенностью аккинцев, известных как ококи, была их ориентация на Россию. По данным И. М. Сигаури, автора издания «Очерки истории и государственного устройства чеченцев», аккинцы, переселившиеся в русские земли, активно участвовали в жизни русского государства, выполняя охранные функции.