Как составить родословную и найти предков

Изучение и воссоздание своей родословной - это увлекательное путешествие в прошлое, которое стало сегодня намного доступнее благодаря цифровым технологиям.

© Российская Газета

Почему стоит изучать свою родословную?

Поиск родственников, восстановление биографий предков и создание генеалогических древ становятся трендом поколения. Да, для кого-то это лишь модное хобби. Для других - способ заработка или даже профессия. А для большинства - дело очень личное, когда "я" - частица и производное от "семья".

Цель этой публикации - наметить маршрут и предложить навигатор для тех, кто делает первые шаги на увлекательном пути в историю своего рода. Оказывается, немало задач, связанных с генеалогией, можно решить, не прибегая к платным услугам, а самостоятельно, используя доступные всем инструменты. Потратить придется свое свободное время, проявить настойчивость и терпение.

Готовы? Тогда в путь!

Первые шаги: с чего начать поиск предков

Важное правило генеалогии: двигаться к неизвестному от достоверно известного.

Как правило, достоверной информацией сегодня мы обладаем относительно своих родителей и их родителей. Прабабушки и прадеды - тут чаще всего сложнее, а уж поколения до них тем более требуют серьезных поисков по базам данных. С чего следует начинать?

Опрос родственников

Начните с самых возрастных членов семьи и родственников, в том числе тех, кто по разным причинам живет далеко от вас и с кем вы редко общаетесь. Спрашивайте у них и фиксируйте на диктофон имена и фамилии других родственников, в том числе дальних, составляйте план опроса "по горизонтали" одного поколения. Постарайтесь узнать больше о самом говорящем, задавайте вопросы про него - так вашему респонденту будет проще, и в рассказе о своей судьбе он обязательно упомянет своих близких.

Ревизия домашнего архива

Разберите старые документы: фотографии, письма, свидетельства о рождении, браке, трудовые книжки, военные билеты, удостоверения к наградам, дипломы, вырезки публикаций из газет и журналов. Отсканируйте их и загрузите в свой электронный архив. Если существует такая возможность, изучите и оцифруйте аналогичные архивы родственников.

Систематизация данных

Если вы намерены заниматься исследованиями достаточно долго и продвинуться глубоко, то необходимо с самого начала продумать схему сбора и хранения полученной информации о предках. И, по возможности, следовать ей. Продумайте структуру своего электронного архива - так, чтобы она была "на вырост". При систематизации добытой информации постарайтесь представить ее в виде схемы, вашего будущего генеалогического древа. Так сразу станут заметны белые пятна в истории семьи, определятся направления дальнейших поисков.

Доступные ресурсы интернета для поиска

По исходным данным (имена, даты, места, события, факты) переходим к онлайн-поиску новых и уточняющих сведений.

Данные об участниках Великой Отечественной войны

Это один из самых проработанных блоков информации. Если ваш родственник участвовал в войне, вы можете найти фактические сведения о нем в открытом доступе в интернете, в том числе электронные копии отсканированных архивных документов. Подробный рассказ о ресурсах, связанных с этим периодом отечественной истории, представлен в специальном проекте "Звезды Победы" на сайте "Российской газеты".

Здесь собраны воедино общедоступные электронные базы данных "Память народа", "Подвиг народа", ОБД "Мемориал", созданные по заказу Минобороны РФ на основе оцифрованных документов из фондов ЦАМО РФ, а также другие ресурсы и сервисы, которые содержат биографические сведения и полезные для поиска практические рекомендации. Например, ответы и подсказки, как определить, что вы нашли своего родственника, а не тезку-однофамильца.

Цифровые ресурсы и нейросети для поиска по архивам

Тематические базы данных и сайты. Перечень таких ресурсов можно получить путем обычного поискового запроса. Так, например, если ваш предок был священнослужителем или был репрессирован в 30-е годы или уже после Великой Отечественной войны, то данные по нему можно обнаружить на соответствующих сайтах - их в открытом доступе несколько, с разным функционалом.

Если набрать в Яндексе запрос "поиск по архивам", то первой же ссылкой будет поиск Яндекса по архивам с автоматической расшифровкой документов. Проект работает с привлечением искусственного интеллекта. Нейросети распознают архивные документы от середины XVIII до начала ХХ века. Процесс поиска интуитивно понятный. Сейчас поиск работает по метрическим книгам, ревизским сказкам и исповедным ведомостям. Это три главных и наиболее полезных источника информации о людях, родившихся в России до революции. Автоматическая расшифровка документов не просто удобный сервис, а существенное - в разы! - увеличение скорости и эффективности поиска, так как порой разобрать записи в старых метрических книгах бывает очень сложно.

Запросы в ЗАГСы и/или МФЦ

ЗАГСы - это во многих случаях незаменимый этап генеалогического поиска. Документы старше 100 лет (75 лет для актов о смерти) передаются в государственные архивы. За более свежими данными нужно обращаться в органы ЗАГС (или МФЦ) по месту составления акта. Запросы можно отправлять письменно. Это платная услуга. Способы получения информации из этого источника во многом определяются регионом, где расположен тот или иной ЗАГС.

Работа в архивах и библиотеках

При серьезном генеалогическом поиске потребуется вдумчивая работа на архивных сайтах (дистанционно) и в самих архивах офлайн. Это связано с тем, что многие архивы (федеральные и региональные) стали выкладывать на своих сайтах описи фондов и даже оцифрованные документы (например, архив Санкт-Петербурга).

А совсем недавно, с 10 сентября 2025 года, начала работать Государственная информационная система удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД)

Теперь из любого уголка нашей страны, где есть интернет, можно будет ознакомиться с материалами федеральных архивов по принципу виртуального читального зала. Одними из первых доступными для просмотра стали оцифрованные сокровища Российского государственного архива древних актов - такой новостью с читателями "РГ" поделился директор РГАДА Владимир Аракчеев. Это интервью мы рекомендуем прочитать и опытным пользователям, и тем, кто только начинает самостоятельные генеалогические изыскания.

Объем оцифрованной информации будет периодически пополняться. На основе статистики запросов посетителей читальных залов, то есть интереса пользователей, было принято решение оцифровать материалы наиболее востребованных фондов. Помимо уже упомянутого РГАДА, это Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), Российский государственный исторический архив (РГИА) и Госархив Российской Федерации (ГА РФ). Найти их можно по этой ссылке.

Удаленный доступ к новой государственной информационной системе платный. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 30.06.2025 № 982 "О случаях, размере и порядке взимания платы за предоставление услуги удаленного доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним и их использования", оплата услуги просмотра копий документов определены в 90 рублей за час или 350 рублей в сутки.

Рано или поздно настанет момент, когда вы исчерпаете возможности поиска в интернете и появится желание, необходимость обратиться напрямую к первоисточникам. Для этого надо определить, в каком именно архиве хранятся (или могут храниться) нужные вам документы. Рекомендуем заранее узнать дни, часы и порядок работы читального зала в этом конкретном архиве и, если потребуется, предварительно туда записаться. По вашей заявке на просмотр документы, если это возможно, будут предоставлены безвозмездно. Документы, хранящиеся на микропленке или уже переведенные в цифровой формат, можно будет просмотреть на экране проекционного аппарата или монитора - такие оригиналы не выдаются.

На уже упомянутом портале "Архивы России" можно найти ссылки на электронные путеводители по ведущим российским архивам, электронные описи и каталоги отечественных хранилищ информации и документов.

Что и на каких ресурсах можно найти?

Региональные архивы хранят метрические книги церквей и документы ЗАГС за последние 100 лет по своей территории, ревизские сказки (переписи населения), исповедные ведомости.

Федеральные архивы (РГАДА, РГИА в Москве и Санкт-Петербурге) хранят документы по дворянским родам, чиновникам, крупным купцам, общественным деятелям.

Военные архивы (ЦАМО, РГВА и другие) будут полезны при поисках информации о военной службе предка в более ранние периоды (Первая мировая, Гражданская война) и детализации данных по Великой Отечественной войне.

Если ваш предок работал в организации с большой историей, то можно найти данные о нем в архиве отдела кадров этого предприятия или учреждения. Как правило, такой информацией предприятия и организации делятся бесплатно, если нет ограничений по секретности данных.

Как подготовиться к визиту в архив?

Изучите описи фондов заранее на сайте архива;Найдите номера нужных вам фондов, описей и дел;Составьте четкий план: какие дела и для какой цели вы хотите посмотреть;В день визита в архив не забудьте взять с собой паспорт.

И будьте морально готовы к долгой рутинной работе. Часто документы написаны трудночитаемым почерком - стоит запастись терпением.

Поиск информации в библиотеках

Не так часто, как в архивах, данные о предках можно найти в крупных библиотеках, особенно в исторических. И, конечно, в Российской национальной библиотеке. Какие виды документов там могут оказаться и чем способны помочь? Это адресные книги и памятные книжки, профильные списки (по купцам, например), а также сборники к юбилеям организаций и многое другое, порой весьма неожиданное, включая мемуары, изданные дневники, чью-то переписку.

Что получим и как сохраним?

Перекидывая мостик к сказанному в начале, отметим: создание родословной - это не только увлекательная задача, но и отличная форма семейного досуга с полезной воспитательной функцией. Заняться историей рода и оформить информацию в виде онлайн-ресурса, книги рода или даже музея семьи можно бесплатно или с привлечением минимума средств. При этом размер инвестиций каждый определяет сам. Да, это кропотливый, но благодарный труд, который позволяет лучше узнать и "оживить" историю семьи, вписать ее в историю страны, сохранить для будущих поколений.

Читателей "Российской газеты" и всех, кто интересуется генеалогией, приглашают к диалогу и участию - лично или онлайн - организаторы Международного фестиваля семейной истории "ГенЭкспо"-2025. Он пройдет 27-28 сентября в Москве, в инновационном кластере "Ломоносов" на Воробьевых горах. Регистрация на фестиваль открыта на сайте.

Возможно бесплатное онлайн-участие в образовательном лектории, где помогут всем, кто начинает генеалогические поиски, определиться с инструментами, методами такой работы, поучиться у профессионалов и тем самым сэкономить свое время.

Топ-7 бесплатных онлайн-баз и сервисов для поиска предков и родных

Государственная информационная система удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД);

Электронные описи федеральных архивов России;

Каталог электронных путеводителей по ведущим российским архивам;

Объединенный портал "Память народа" - обо всех участниках Великой Отечественной войны;

Банк оцифрованных архивных документов "Подвиг народа" - о награждениях и награжденных в период Великой Отечественной войны и в первые годы после нее;

Поисковый сервис и общедоступная именная база данных "Звезды Победы" - о наградах Великой Отечественной войны, которые не были вручены, а наградные документы и сегодня могут быть востребованы прямыми потомками и родными;

Оцифрованная база архивных документов ОБД "Мемориал" - о погибших, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Часто задаваемые вопросы о генеалогии

Как составить родословную самостоятельно?

Чтобы сократить время проб и число неизбежных ошибок, рекомендуем последовать советам тех, кто этот путь уже проделал. Практические рекомендации можно найти на генеалогических сайтах, которые у вас вызывают доверие.

Где искать информацию о прадедах и дальних родственниках?

Для начала следует расспросить об этом самых старших членов вашей семьи. Затем, с учетом полученных сведений (ФИО, время и место рождения, дальнейшая судьба и т.п.), обращаться в архивы, в том числе региональные, и к базам данных, где содержатся именные сведения (оцифрованные метрические книги, архивы ЗАГС, документы периода Великой Отечественной войны и другое).

Сколько стоит работа с архивами?

В каждом отдельном случае это регламентируется нормативными документами самого архива - в зависимости от его статуса, хранимых документов и характера запроса.

Как правильно сделать запрос в ЗАГС или МФЦ?

Запрос составляется в письменном виде - с максимально точным указанием исходных данных того лица, о котором нужна информация. При таком запросе могут потребовать подтверждение родственных связей, а сама услуга может быть платной. В каждом отдельном случае способы получения информации определяются регионом, где расположен тот или иной ЗАГС или МФЦ.

Где искать данные об участниках Великой Отечественной войны?

Наибольший объем сведений содержит портал "Память народа". Узнать о тех, кто был награжден боевыми орденами и медалями, но их не получил, можно здесь.

Можно ли найти сведения о репрессированных родственниках?

Да. Если кто-то из ваших близких был репрессирован в 30-е годы или уже после Великой Отечественной войны, можно обратиться к ресурсам региональных архивов.

Как избежать ошибок при поиске и не принять за родственника его однофамильца?

Практические советы даны в материале проекта "Звезды Победы".

Какие документы лучше всего сохранять для семейного архива?

Оригиналы и/или их электронные копии (письма, фотографии, свидетельства о рождении, образовании, местах работы, наградные удостоверения и знаки отличия, дневники и т.п.).

Можно ли построить генеалогическое древо онлайн?

Да, такие сервисы существуют, в том числе бесплатные - их можно найти по поисковому запросу в интернете.