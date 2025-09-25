К каким растениям России лучше не прикасаться

Представьте, что самые страшные яды растут не в джунглях Амазонки, а на обычной русской даче или лесной опушке. История знает немало примеров, когда безобидные на вид цветы и ягоды становились причиной трагедий. Мы собрали топ-7 опаснейших растений России, встреча с которыми может стоить здоровья, а то и жизни.

Белладонна («Красавица-убийца»)

Её итальянское имя «belladonna» («красивая женщина») обманчиво. Сок этого растения знатные дамы действительно закапывали в глаза для придания взгляду томного блеска, а ягодами румянили щеки. Но уже через 20 минут после дегустации сладковатых плодов наступает кошмар: жжение во рту, удушье, бред и галлюцинации, за что на Руси её прозвали «бешеницей». Отравиться можно даже медом, собранным с её пыльцы, или просто прикоснувшись к листьям. Любопытно, что для кроликов белладонна — безвредное лакомство.

Болиголов пятнистый (лат. Conium maculatum)

От него не просто болит голова – в системе правосудия Древней Греции болиголов использовался как официальный яд, и только со времен Гиппократа он стал лекарственным средством.

Все части растения одинаково ядовиты, а поэтому собирать его рекомендуют с особой предосторожностью.

Мытье рук с мылом – лучшая профилактика против его токсичных свойств. Готовое сырье всегда необходимо хранить отдельно от других лекарственных трав. В России этот сорняк растет везде – от опушек леса до огородов. Из его полого стебля дети иногда делают свистульки, что крайне опасно. Впрочем, неприятный «мышиный» запах болиголова чаще их отпугивает от этого занятия.

Вех ядовитый (лат. Cicuta virosa)

Название этого растения говорит само за себя. В России оно встречается повсеместно, особенно вблизи водоемов. Главная опасность - это клубни, имеющие обманчиво приятный запах то ли моркови, то ли сельдерея. Основное вещество веха это цикутоксин, которое в малых дозах обладает седативным эффектом, а также снижает артериальное давление – недаром его используют в фармакологии.

В народной медицине изготавливают настойку веха, которая обладает целым рядом полезных свойств: помогает при мигрени, подагре, ревматизме, тахикардии.

Однако передозировка лекарственного препарата, основанного на вехе, чревата серьезными последствиями – очень быстро появляется головная боль, озноб, тошнота, рвота, резь в животе, судороги, обильное выделение слюны, и если вовремя не промыть желудок может наступить летальный исход. В силу своей ядовитости вех также применяют как инсектицид в борьбе с садовыми вредителями – гусеницами и насекомыми. И не только. По некоторым сведениям ядом, изготовленным из этого растения, был отравлен Сократ.

Белена (лат. Hyoscýamus)

Нам нередко приходилось слышать расхожее выражение: «Ты что, белены объелся?». Так говорят о человеке, ведущем себя неадекватно. Еще Авицена писал, что «белена – яд, который причиняет умопомешательство, лишает памяти и вызывает удушье и бесноватость».

Белена очень неприхотливое растение – оно облюбовало себе пустыри, дворы, огороды и обочины дорог, много ее там, где живет человек.

Растение имеет весьма неприятный запах, по крайней мере, животные чувствительны к нему и обходят белену стороной. В Средние века существовала такая военная хитрость. Отступающая армия оставляла врагу свой винный запас, предварительно подмешав туда белены. Противник, конечно же, не мог не воспользоваться таким подарком и выпивал отравленное вино. Позднее солдаты возвращались в свои владения и вырезали одурманенных врагов. У белены токсично все – корень, стебель, цветки, но особенно семена. Прежде всего, опасности могут подвергаться дети, которые принимают эти семена за съедобные.

Волчеягодник (лат. Dáphne)

В детстве многих из нас предостерегали от поедания таких привлекательных на вид волчьих ягод, и не зря – 5 ягод могут стать смертельной дозой для ребенка, а 12 спокойно отправят на тот свет и взрослого. Но если даже не переборщить с дозой, то яд волчеягодника способен вызвать покраснение кожи и волдыри, а также болезни почек и желудка.

Весной «волчий» кустарник украшен нежными цветками – розового, кремового и лилового оттенков, однако красота их обманчива – пыльца цветков может вызывать головокружение и головную боль. Любопытно, что в Непале из волчеягодника делают бумагу высшего сорта, а у нас его используют для озеленения территорий. Волчеягодник занесен в Красную книгу России: растение, несущее опасность людям, само находится на грани исчезновения.

Борец или аконит (лат. Acónítum)

Название «аконит» связывают с подвигом Геракла, в котором он освободил трехглавого Цербера из преисподней. Когда герой вывел адского пса на свет божий, то зверь залил ядовитой слюной траву – и выросли там высокие, стройные растения. Произошло это недалеко от города Акони. В России насчитывается более 60 видов аконита, и его активно используют в народной медицине.

На приготовление препаратов идет все, кроме корня – настолько он ядовит!

Детей очень часто привлекают красивые цветки аконита, которые они пробуют на вкус – жгучая боль и онемение ротовой полости могут появиться уже через несколько минут. О ядовитых свойствах борца говорят факты: германские народы натирали им наконечники стрел для охоты волков, а тюбетейка, пропитанная его соком, погубила Тамерлана. Для любого человека 2-3-х граммовая доза аконита окажется смертельной.

Ясенец (лат. Dictamnus)

В период своего цветения ясенец необычайно красив. Крупные белые, розовые, сиреневые цветки с пурпуровыми жилками не оставят никого равнодушным. А когда появляются плоды – пятигнездные коробочки с блестящими черными семенами – вокруг ясенца распространяется довольно резкий аромат, похожий на запах апельсиновой кожуры. Это пахнут эфирные масла.

Говорят, если в безветренный солнечный день поднести к растению зажженную спичку, вокруг него вспыхнет красно-лиловое пламя, но само растение останется нетронутым огнем.

Так его и прозвали в народе «неопалимой купиной». Несмотря на красоту ясенца, к цветкам и коробочкам с семенами ни в коем случае нельзя прикасаться, и даже нюхать их! Сначала человек ничего не почувствует, но через сутки на месте прикосновения возникает ожог, который может смениться долго незаживающими язвами – след от них останется навсегда. А соприкосновение ясенца с большой площадью тела сопряжено с риском для жизни. На наш взгляд это самое опасное растение в России.