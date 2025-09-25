«Мне до лампочки!»: что на самом деле означает это выражение

Эта фраза прочно вошла в наш язык как синоним полного равнодушия. Но почему именно «лампочка» стала символом того, что не заслуживает внимания? Лингвисты ведут настоящие детективные расследования, и у каждого — своя версия.

Новое выражение

Интересно, что выражение относительно новое. Писатель Александр Крон в 1979 году в романе «Бессонница» уже отмечал, что фраза «до лампочки» — свежее явление в языке, и его происхождение неясно. С ним соглашались и крупные лингвисты 70-х годов, которые не смогли найти его точных корней. Это загадка почти детективная.

Из тюрьмы

Однако данный фразеологизм все-таки существует и, безусловно, имеет определенную историю своего возникновения. Одну из версий этимологии выражения «до лампочки» изложили в своем словаре Николай Шанский, Валентин Зимин и Андрей Филиппов. По мнению авторов «Краткого этимологического словаря русской фразеологии», устойчивая фраза «до лампочки» родом из мира криминала, а точнее из среды заключенных.

Дело в том, что в тюремных камерах потолки зачастую очень высокие, а лампы, прикрепленные к ним, закрыты защитной решеткой для того, чтобы их невозможно было разбить. Именно поэтому лица, находившиеся в местах лишения свободы, выражали свое равнодушное отношения к тому или иному объекту или явлению, сравнивая его с тюремной лампочкой.

Польша и Украина

Однако автор книги «Почему мы так говорим?» Валерий Мокиенко абсолютно не согласен с предположениями Шанского, Зимина и Филиппова. Как пишет Мокиенко, в данном фразеологизме совершенно необъяснимо происхождение предлога «до», который в русской речи обычно указывает на предел расстояния или времени. Но лампочка, по мнению Мокиенко, таким пределом не является. Поэтому история фразы, скорее всего, связана с польским языком, в котором данный предлог используется практически постоянно, причем даже в похожем выражении «gadać do lampy» («болтать с лампой»).

В русском же языке в предложении «мне до лампочки» по всем существующим правилам логичнее было бы употребить предлог «к». По этой причине Валерий Мокиенко считает, что фразеологизм пришел к нам из украинской речи, которая испытала на себе сильное влияние польского языка. До сих пор на Украине предлог «к» равен по смыслу предлогу «до». Например, украинцы говорят «я пришел до вас», а не «я пришел к вам».