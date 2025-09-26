Кто в СССР имел право на личный «ствол»

Вопросы приобретения, хранения и ношения оружия в Советском Союзе всегда находились под строгим государственным контролем. Политика в этой сфере претерпевала изменения в зависимости от исторических обстоятельств, однако общий курс оставался неизменным: оружия в руках граждан должно быть немного, а все оно — находиться под жестким надзором. Рассмотрим, как менялись правила обращения с оружием в СССР на протяжении его существования.

Массовое изъятие

После Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны страна оказалась буквально переполнена оружием. В руках населения находились самые разные виды стрелкового и холодного оружия, оставшиеся от военных действий. Это представляло угрозу для молодой Советской власти, и уже в декабре 1918 года был принят декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) «О сдаче оружия». Документ обязывал граждан сдавать любое оружие, включая сабли, шашки и штыки, вне зависимости от его состояния. Нарушителей ждали суровые наказания – вплоть до 10 лет лишения свободы.

Однако из этого правила существовали исключения. Членам РКП(б) разрешалось хранить одну единицу боевого оружия – пистолет, наган или винтовку. Для этого требовалось специальное разрешение, а право на владение подтверждалось партбилетом. Именно из такого официально разрешенного оружия в 1934 году Леонид Николаев застрелил Сергея Кирова – одного из ближайших соратников Сталина.

Ужесточение контроля

С начала 1920-х годов контроль за выдачей разрешений на владение оружием был передан в ведение НКВД. Появились новые нормативные акты, такие как декрет «Об охоте», первый Уголовный кодекс РСФСР и постановление ЦИК СССР. Эти документы значительно ограничивали круг лиц, которые могли легально владеть оружием. Также была установлена уголовная ответственность за незаконное хранение оружия – до одного года лишения свободы. В 1930-х годах наказания за нарушения, связанные с оружием, стали еще строже. Незаконное хранение или ношение оружия, включая холодное, каралось лишением свободы на срок до пяти лет.

Оружие в годы войны

С началом Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) требования к гражданскому населению в отношении оружия стали максимально жесткими. Все личное охотничье оружие подлежало обязательной сдаче в милицию. Также в течение суток необходимо было сдавать трофейное оружие, оставшееся после отступления оккупантов. За укрытие оружия предусматривалась уголовная ответственность. Эти меры были направлены на то, чтобы исключить возможность использования оружия в антигосударственных целях, а также обеспечить его поступление в распоряжение армии и органов безопасности.

Послабления после Сталина

После смерти Иосифа Сталина в 1953 году в стране началась постепенная либерализация, которая затронула и вопросы обращения с оружием. В частности, советским гражданам разрешили свободную покупку охотничьего гладкоствольного оружия без необходимости предъявления охотничьего билета. Однако эта мера просуществовала недолго – чуть более пяти лет. В конце 1950-х годов вновь было введено требование предварительной регистрации в обществе охотников для покупки оружия. В 1960 году был принят новый Уголовный кодекс, который смягчил наказание за незаконное хранение огнестрельного оружия до двух лет лишения свободы. Также было снято законодательное ограничение на хранение холодного оружия.

Новое ужесточение

В 1974 году ответственность за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия снова была ужесточена. Теперь за подобные нарушения грозило до пяти лет лишения свободы. Тем не менее, было введено важное послабление: граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, освобождались от уголовной ответственности. Эта мера была направлена на снижение количества незаконного оружия среди населения.

Охотничьи общества

Надо сказать, что в Советском Союзе значительную роль в регулировании владения оружием играли охотничьи общества. Хотя эти организации формально не входили в систему МВД, фактически именно они выполняли функцию контроля над охотничьим оружием. Чтобы приобрести ружье, гражданин должен был стать членом такого общества, пройти проверку и получить охотничий билет. В рамках общества проводились инструктажи, разъяснялись правила безопасности и ответственность за нарушение закона.