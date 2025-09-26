Как возник праздник Воздвижения Креста Господня

27 сентября (14 по старому стилю) христианская церковь отмечает один из главных праздников – Воздвижение Креста Господня. Причиной его возникновения стали две истории, случившиеся несколько веков спустя распятия Христа, начало одному из них назад положили персы.

© В. Сазонов "Святые Константин и Елена"

Первое, основное, событие произошло еще в эпоху Римской империи, когда в 326 году (по другим данным в 325) император Константин Великий, а если быть точнее его мать Елена, организовали поиски и нашли крест, на котором распяли Иисуса. А начало второму было положено в 614 году, когда персы «пленили» Крест.

Оба раза крест демонстрировали собравшимся верующим, поднимая его – воздвигали. Отсюда и само название праздника, который полностью звучит как Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Оба события отмечаются в один день, 27 сентября. Хотя в первом случае так делать стали не сразу.

Все христианские реликвии сыграли гигантскую роль в мировой истории и определили культурный код всех наций ее исповедующих. Историки знают, что средневековые путешественники описывали посещаемые ими города лишь по объектам, где хранилась та или иная реликвия.

А когда начали научно изучать историю городов, выяснилось, что и вся средневековая застройка, вся архитектура были ориентированы на реликвии и зависели от них. Достаточно вспомнить Воздвиженку в Москве. Поэтому изучение любой из них имеет огромное научное значение, не говоря уже о том насколько это важно для любого верующего человека.

Воздвижение Креста – единственный из двунадесятых (двенадцати) христианских праздников, который не связан с новозаветными событиями напрямую. Это история обретения креста и ее нам сохранили хронисты того времени, главным образом Евсевий и Феодорит. Существуют три версии событий, но основной считается одна.

На протяжении трех веков было неизвестно где находится крест, на котором распяли Христа. По иудейской традиции любое орудие убийства или казни, камень, даже дерево на котором повесили, должно хорониться с покойным.

Но Иерусалим в 33 году был под властью Рима и казнь осуществили они, значит это правило не действовало. К тому же и Христа хоронили, а потом наблюдали Воскресение, его сторонники. Но было всем ясно – крест должен быть зарыт где-то рядом с местом казни Христовой. Христиане со временем начали его искать.

Чтобы помешать этому иудейские первосвященники сделали все, чтобы скрыть Голгофу – они перестраивали город и со временем эта местность изменилась до неузнаваемости. А после иудейского восстания и взятия Иерусалима императором Титом в 70 году и вовсе весь город был разрушен. Но поговаривали, что император Адриан, уже во II веке на этом месте возвел храм Венеры.

Одним словом, к моменту восшествия на римский престол императора Константина Великого, принявшего христианство, никто толком не знал не только где может быть крест, но и где находилась Голгофа.

А для Константина это было важно – перед решающей битвой с соперником Максентием было явление креста, который видело все воинство. Константин считал, что именно принятие христианства и Крест Господень сделали его императором.

После того события не только он сам, но и его мать Елена, ставшая потом святой, окончательно принимает христианство и верит глубоко и страстно. Посоветовавшись с сыном, она отправляется в Иерусалим на поиски креста.

Патриархом там был Макарий, который принялся помогать в поисках. Были опрошены местные жители, но все дружно утверждали, что не знают, где находится Голгофа. Наконец кто-то указал на пожилого человека с знаковым для христиан именем Иуда. Поначалу и он отнекивался, говорят даже пришлось применять пытки – ну вот такие нравы в то время были.

В результате Иуда сдался и показал место казни Христа. Храм Венеры разобрали и принялись копать все вокруг. И обнаружили три зарытых креста и отдельно лежащую табличку с его именем на трех языках!

Но на каком из трех крестов был распят Христос? По церковной легенде Макарий предложил определить это по исцеляющим свойствам. Привели находящуюся при смерти женщину. Два креста не дали никакого результата, а вот при прикосновении к третьему вся ее хворь и немощь прошли.

И вот тогда патриарх Макарий несколько раз поднимал – воздвигал – Крест Господень на все стороны света, чтобы каждый мог его видеть. Иуда, пораженный чудом, и в немалой степени своей сопричастности к нему, принял христианство и крестился под именем Кириака. Впоследствии он станет патриархом Иерусалимским и примет мученическую смерть при Юлиане Отступнике.

Константин был поражен и обрадован не меньше, в письме к патриарху Макарию он писал: «Знамение святейших страстей, скрывавшегося так долго под землей и остававшееся в неизвестности в течении целых веков, наконец воссияло».

На месте обретения креста и казни Христа был построен храм Воскресения Господня, который и осветили 13 сентября 335 года. А 14 сентября (27-е пот новому стилю) было объявлено праздником Воздвижения. До того десять лет его праздновали в пасхальную неделю.

Спустя три века случилась беда. Западная Римская империя пала под натиском варваров, но Восточная, которую мы называем Византией, продолжала существовать. И у нее были свои враги.

1410 лет назад, весной 614 года, объединенные силы персов и иудеев овладели Иерусалимом. Город был присоединен к Сасанидской империи, а крест вывезен в качестве трофея.

Однако уже через 14 лет, в 628 году, византийский император Ираклий, сумел разбить царя Хозроя (шахиншах Хосров II Парвиз). В этот раз иудеи были на его стороне – они буквально взвыли от владычества персов. Хозроя после этого убил организовавший заговор собственный сын Кавад II. Крест Ираклию удалось отбить.

И вот в 628 году он возвращает его в священный город. По легенде, император сам решил внести реликвию в Иерусалим. Он, как Христос нес крест до самой Голгофы. Но перед ней вдруг встал и не мог сдвинутся.

Тогда патриарху Константинопольскому Захарию, который присутствовал при этой церемонии, явилось откровение – Крест нельзя внести на Голгофу в царских одеждах. Ираклий оделся в бедную одежду и ему уже ничего не мешало.

Случилось это событие 14 сентября по Юлианскому календарю или 27 сентября по Григорианскому. Так оказалось, что два события, два Воздвижения Креста Господня произошли в один день. Их сейчас церковь и отмечает, как один из самых главных праздников.

А вот сам Крест до наших дней не сохранился. Известно, что во время взятия Иерусалима крестоносцами в 1099 году он еще там был и находился как минимум до 1245 года. А потом исчез. Считается, что его никто не похищал и не прятал, а просто постепенно расщепили на мелкие кусочки в качестве реликвий и теперь Крест Господень разлетелся по всему миру исцеляя и вдохновляя христиан в каждом уголке планеты.