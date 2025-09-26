Люди в черном на Руси: кто и почему носил «смирное платье»

В разные эпохи на Руси отношение к трауру и его продолжительности было особенным, но строго регламентированным. Связанные с этим традиции отражали не только скорбь по усопшему, но и глубокие верования, социальные нормы и представления о правилах приличиях.

Траур: от 40 дней до всей жизни

Согласно православной традиции, траур по усопшему длится 40 дней. Этот период связан с религиозным представлением о том, что душа умершего в течение 40 дней проходит испытания перед тем, как обрести покой. Однако в прошлом продолжительность траура нередко зависела от степени родства с покойным. Например, по родителям траур соблюдали в течение двух лет, а вдовы оплакивали своих мужей не менее трех лет.

В первый год вдова носила только черные одежды из шерсти или крепа, что символизировало глубокую скорбь. На второй год позволялось добавлять в гардероб черные кружева или шелковые ткани. Лишь на третий год вдове разрешалось немного украсить свой наряд, например, серебряной сеткой, но полностью отказаться от темных цветов считалось неприличным.

Особенно строгими были требования к пожилым вдовам: многие из них, потеряв мужей, оставались в трауре до конца своих дней. Молодые вдовы, которые слишком рано снимали траур, подвергались осуждению общества. Это считалось неуважением к памяти супруга и нарушением норм приличия.

Мода и символика

В XVI-XVII веках в России, по словам историка Н.И. Костомарова, яркие одежды были признаком статуса и уважения. Красный цвет, символизировавший радость и богатство, доминировал в гардеробе русских людей. Иностранцы, посещавшие Россию, отмечали, что горожане предпочитали носить исключительно красные наряды. Помимо красного, популярностью пользовались зеленые, лазурные, желтые и лимонные оттенки. Темные цвета, напротив, были редкостью в повседневной жизни.

Одежды из тканей темных оттенков назывались "смирными" или "смиренными". Как писал Владимир Даль, смирное платье было синонимом траурного и предназначалось для печальных случаев. Однако это не означало, что оно обязательно должно быть черным. Смирная одежда могла быть темно-серой, коричневой, синей, а иногда даже вишневой или багровой.

Интересно, что излишняя аккуратность и вычурность в траурной одежде воспринималась как неуважение к усопшему. Смирное платье должно было быть простым, изношенным и даже неряшливым. Его часто не стирали на протяжении всего траурного периода, что подчеркивало скорбь и отрешенность от мирских забот.

Траур как радость

Хотя траур традиционно ассоциируется с печалью, в истории России были случаи, когда смирное платье носили по радостным поводам. Например, Николай Карамзин в своем труде "История Государства Российского" упоминает, что простые люди, не доверяя лекарствам, лечились вином, травами и молитвами. Если человек, считавшийся безнадежно больным, неожиданно выздоравливал, его близкие могли облачиться в темные одежды в знак благодарности Богу. Такой траур символизировал не скорбь, а смирение перед высшими силами.