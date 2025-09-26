Кто придумал «потемкинские деревни»

Нельзя не признать, что князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический был одним из выдающихся государственных деятелей России XVIII века. Однако его имя окружено множеством далеко не всегда приятных легенд и мифов. Одной из самых известных стала история о так называемых «потемкинских деревнях». Это выражение стало нарицательным и означает показушные, бутафорские действия, направленные на создание иллюзии благополучия. Однако, как и многие мифы, эта история не так однозначна, как может показаться на первый взгляд.

Путешествие Екатерины II в Крым

В 1787 году императрица Екатерина II вместе с многочисленной свитой отправилась в путешествие по недавно присоединенным к Российской империи территориям — Крыму и Таврии. Это путешествие было не только своеобразной инспекцией успехов освоения новых земель, но и важным геополитическим актом. Поэтому в поездке принимали участие иностранные дипломаты, в том числе австрийский император Иосиф II, а также представители европейских монархий.

Важной целью мероприятия была демонстрация мощи и процветания Российской империи, ее способности осваивать новые территории и укреплять свои позиции на международной арене. В ходе путешествия Екатерина посетила ряд городов, включая Херсон, где ей продемонстрировали Черноморский флот, построенный по инициативе Потемкина. Одним из ключевых моментов стала закладка города Екатеринослава (ныне Днепр), который князь Потемкин задумывал как будущую столицу Новороссии. Императрица и ее спутники были впечатлены увиденным, а сам Потемкин получил многочисленные похвалы за свои достижения.

Истоки мифа

Несмотря на успехи Потемкина, еще до начала путешествия в придворных кругах Санкт-Петербурга начали распространяться слухи о его якобы чрезмерной расточительности, некомпетентности и склонности к показухе. Во многом они были вызваны завистью и интригами недоброжелателей, которые стремились дискредитировать князя в глазах императрицы. Однако та самая легенда о «потемкинских деревнях» зародилась за пределами России. Ее автором считается саксонский дипломат Георг Гельбиг, который в 1797 году опубликовал свои воспоминания о Потемкине и путешествии Екатерины II под названием «Потемкин Таврический».

В своей книге Гельбиг утверждал, что князь якобы приказывал строить бутафорские деревни, нарисованные на ширмах, а также специально пригонял крестьян и стада для создания иллюзии процветания. Один из самых известных фрагментов его воспоминаний гласит: «От природы пустые степи были населены людьми, на большом расстоянии видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах; люди же и стада пригнаны фигурировать для этого случая, чтобы дать самодержице выгодное понятие о богатстве этой страны». Эта история быстро распространилась по Европе и стала популярной среди иностранных дипломатов и критиков Российской империи. Впоследствии миф был растиражирован в различных публикациях, что закрепило его в массовом сознании.

Правда или вымысел

Современные историки сходятся во мнении, что история о «потемкинских деревнях» является преувеличением, если не полностью вымышленной. Григорий Потемкин действительно придавал большое значение демонстрации успехов освоения новых территорий, но его действия были вполне реальными. Например, он активно занимался строительством городов, укреплений, портов и дорог, а также развитием сельского хозяйства в регионе. Что касается бутафорских деревень, то исторические документы не подтверждают их существование. Напротив, сохранились свидетельства (в том числе и иностранные), что Екатерина II и ее спутники видели настоящие поселения, созданные в рамках освоения новых земель. Более того, многие из этих поселений продолжали существовать и развиваться спустя десятилетия после путешествия.

Истоком же мифа, скорее всего, стала любовь Потемкина к «украшательству». Поэтому все деревенские дома были к приезду императрицы свежевыкрашены, а крестьяне обряжены в чистую и нарядную одежду.

Популярность же мифа о «потемкинских деревнях» можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, он идеально вписывался в стереотипы о российской бюрократии и показухе, которые существовали в Европе. Во-вторых, эта история была удобным инструментом для критики как Потемкина, так и всей российской политики на международной арене. Наконец, сам Гельбиг, как автор мифа, вероятно, преследовал личные цели, стремясь подчеркнуть свои взгляды и обострить интерес к своей книге.