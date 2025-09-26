Самый древний народ России: где он живет

На территории России испокон веков проживали многочисленные народы, чья история насчитывает тысячи лет. Однако определить, какой из них является самым древним, задача непростая. В этом помогают археология, антропология и генетика. Рассмотрим наиболее древние народы России и их особенности.

Дальний Восток: чукчи, коряки и айны

Одним из самых древних народов Дальнего Востока считаются чукчи. Первые свидетельства их пребывания на территории современного Чукотского автономного округа датируются IV–III веками до нашей эры. Как народ они сформировались во внутренних районах Чукотки, где занимались охотой на оленей. Их традиционный образ жизни практически не менялся из-за особенностей климата и изолированности региона. Только в начале нашей эры чукчи начали осваивать побережье моря, а оленеводство переняли у своих соседей и врагов – коряков.

Коряки, в свою очередь, являются коренными жителями Камчатки и прилегающих территорий. Они появились здесь около 15 тысяч лет назад, мигрировав из Восточной Сибири. Это было воинственное племя, славившееся своим мастерством в стрельбе из лука. Сегодня коряков насчитывается всего 7 953 человека, а чукчей – 15 908.

Другой уникальный народ Дальнего Востока – айны. Их происхождение до сих пор вызывает споры среди ученых. Одни считают, что айны пришли с Полинезийских островов, другие полагают, что их корни — в Сибири, а третьи выдвигают гипотезу о европейском происхождении. Действительно, айны сильно отличаются от монголоидных народов региона: они имеют густые волосы, светлую кожу, европейские черты лица и сильное оволосение тела. В России айнов осталось всего 109 человек, и живут они преимущественно на юге Камчатки.

Сибирь: самодийские народы и юкагиры

Сибирь – регион, где также сохранились следы древнейших народов России. Одними из самых древних здесь считаются самодийские народы – ненцы, нганасаны, энцы, селькупы и сойоты. Их предки сформировались на юге Сибири, создав такие уникальные культуры, как Каракольская (II тысячелетие до н.э.) и Кулайская (I тысячелетие до н.э. – I тысячелетие н.э.). Однако под натиском тюркских племен самодийцы были вытеснены на север. Сегодня они живут на Ямале, Таймыре, в Красноярском крае и Архангельской области.

Особый интерес представляет селькупский народ, который возник на территории Горного Алтая. Их следы можно найти в Пазырыкской культуре (I тысячелетие до н.э.). Позже селькупы были вытеснены хуннами на север. Примечательно, что именно самодийцы принесли на Ямал традицию мумифицировать умерших, что подтверждается археологическими находками.

Еще одним древним народом Сибири являются юкагиры. Их история насчитывает десятки тысяч лет. Когда-то они занимали обширные территории от Лены до Колымы, но из-за миграций других народов и климатических изменений их численность сильно сократилась. Сегодня юкагиров осталось около 1 600 человек, и они живут в Якутии и Магаданской области.

Север России: саамы

На Крайнем Севере, в Мурманской области, проживают саамы – коренной народ Кольского полуострова. Это потомки древних охотников и рыболовов, которые заселили северные территории еще в эпоху мезолита (15–5 тысяч лет назад). Генетические исследования показывают, что народ сформировался не позднее, чем 7 500 лет назад. Современные саамы продолжают сохранять свои традиции, хотя их численность невелика – по последней переписи их насчитывается около 1 771 человека.

Урал: манси и ханты

На Урале также проживают народы, чья история насчитывает не одну тысячу лет. Манси и ханты – потомки древних угорских племен, которые мигрировали на территорию современного Урала около 10 тысяч лет назад. Эти народы сохранили уникальную культуру, связанную с охотой, рыболовством и оленеводством. Сегодня манси и ханты живут преимущественно в Ханты-Мансийском автономном округе.

Центральная Россия: русские

Согласно исследованиям, русские тоже довольно древний народ — им не менее 5 000 лет. Именно тогда, судя по всему, сформировалась особая гаплогруппа (потомки одного человека) Z280, которая сегодня присутствует в генах более чем у трети русских. Да и находки на территории Центральной России подтверждают, что более 5 000 лет назад здесь уже существовали культуры, которые стали предками славян и русских.