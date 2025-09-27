Где находилась Черная Русь

Мы привыкли к слову «Русь» как к чему-то целому. Но на средневековых картах она сияла разными цветами, словно радуга. Историки и по сей день спорят, почему наши предки разделили свои земли на Белую, Чёрную и Червонную (Красную) Русь. Давайте разберёмся в этой красочной географии.

Белая Русь

Первой в исторических хрониках появилась именно Белая Русь (Alba Ruscia). Упоминание о ней встречается ещё в середине XIII века в… Ирландии! Изначально так европейские картографы называли владения Господина Великого Новгорода и Северо-Восточные земли.

Что же означал «белый» цвет? В восточных хрониках русских князей величали «Ак-Падишахами» — Белыми Царями, что могло означать их независимый статус. «Блым» могли обозначить земли, которые дольше других сохраняли православную веру, не попав под власть или влияние иноверцев. Историк Николай Карамзин считал, что «белый» здесь синоним слов «великий» или «древний».

Любопытно, что в Московском государстве термин «Белая Русь» почти не использовали. Всё изменилось в 1654 году, когда царь Алексей Михайлович, начиная войну с Польшей, впервые официально именует себя «Государем всея Великия и Малыя и Белыя России». Это был политический шаг, заявивший права на белорусские земли. С тех пор за Северо-Восточной Русью прочно закрепляется название «Великороссия», а «Белая Русь» — за современной Беларусью.

Чёрная Русь

Лингвисты выяснили, что белый, черный и красный являются тремя наиболее важными цветами в языках народов Земли. Слова-обозначения для них появляются раньше других. В качестве противопоставления белому обычно используется черный цвет.

Так, если географ называл Московскую Русь «Белой», то земли Великого княжества Литовского именовались «Черной Русью» - просто в качестве противопоставления.

В узком смысле Черной Русью называли территорию в верховьях Немана (в современной Белоруссии). Этот район очень долго оставался языческим, и христианские географы именовали его Черной Русью, то есть языческой.

Червонная Русь

Червонный означает «красный». Название Червонная Русь закрепилось за территориями западной Украины и юго-восточной Польши, на которых впоследствии было основано Русское воеводство.

Его происхождение не ясно. Вероятно, это связано с червенскими городами, за которые, согласно «Повести Временных Лет», успешно воевал Владимир Красное Солнышко. Потом Червенские города – Луцк, Холм, Перемышль и другие, отошли к Речи Посполитой, но название «Червонная Русь» сохранилось и упоминалось в более поздних источниках, начиная с XV века. Шла ли речь о прямой преемственности, или богатые и сильные города называли «червонными», красными, то есть красивыми, достоверно неизвестно.

Кто кроме Руси?

Кроме Руси, на карте Центральной и Восточной Европы был как минимум еще один этноним, также имевший «белое, черное и красное названия». Речь идет о хорватах. Красными хорватами называли прямых предков современных хорватов – южнославянскго племени, жившего на Балканах еще с раннего Средневековья. В то же время Белые хорваты, известные по той же Повести Временных Лет и трактату византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», племя восточнославянское. Их поселения располагались на южных склонах Карпат и частично входили в состав Червонной Руси. Самыми загадочными считаются Черные хорваты. Они жили на севере Чехии и относились уже к ветви западных славян. Собственно, черными хорватами называлась только их восточная группа. Вместе с западными они образовывали большое племя чешских хорватов.

Наконец, еще одно племя с цветовым маркером, оставившее свой след в этнической истории Европы - белые сербы. Зона их расселения находилась в северной Чехии и они считаются предками современных лужицких сербов – жителей Германии и Польши.

Стороны света и их цветовые маркеры

Среди некоторых лингвистов бытует мнение, что у славян (в частности, хорватов и сербов) стороны света имели каждый свой цвет: белый — запад, чёрный — север, красный (червонный) — юг. Как мы видели выше, это действительно находит подтверждение в источниках. Однако, существует мнение, что в восточных языках схема цветов и сторон света совпадает почти полностью.

Кто здесь прав, и от какого языка пошло это сопоставление сторон света с определенными цветами, сказать невозможно. Однако, вполне вероятно, что речь идет о совпадении: те же лингвисты доказали, что в человеческих языках слова для белого, черного, красного и синего цветов появляются раньше, чем для других.

Троичное деление Руси на Белую, Черную и Червонную было призвано передать этнос и регион (реже религию). В то же время, еще одной причиной путаницы было то, что существовало геополитическое двоичное деление. В XV – XVIII веках территории Руси были разделены между двумя государствами – Московской Русью и Речью Посполитой, что сильно путало историков. Связь между понятиями Белая Русь и Великая Русь/Великая Россия была относительно устойчивой, Черной Русью называли только литовские земли, а термин Малая Русь/ Малая Россия соотносился как с Черной Русью, так и с Красной Русью.