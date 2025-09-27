Какое число считается самым страшным и почему

Три шестерки — один из самых узнаваемых и пугающих символов в истории. Его наносят на одежду для эпатажа, его боятся суеверные люди, а в массовой культуре оно прочно ассоциируется с дьяволом. Но что на самом деле стоит за этим числом и почему его репутация оказалась такой мрачной?

© unsplash

Что говорит Библия?

Источник репутации числа 666 — последняя книга Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). В ней говорится: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13:18).

Это число связано с образом «зверя, выходящего из моря» — символической фигурой, олицетворяющей враждебную Богу силу. В библейской нумерологии 7 считается числом божественной полноты и гармонии. 6 же — число несовершенства, «недотягивающее» до идеала. Утроенная шестерка (666) символизирует наивысшую степень отступления от божественного замысла, возможно, претензию на абсолютную власть.

Православие против суеверий

Несмотря на очевидное указание в Библии на тождественную связь числа 666 и врага рода человеческого, православная церковь не поддерживает данное суеверие. В частности на одном из авторитетных православных интернет порталов священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря утверждает, что число 666 в Библии встречается четыре раза. Три раза оно выступает в роли обычного числа и только в Апокалипсисе, текст священного писания связывает его с числом Зверя.

Причем даже данное указание не делает числительное 666, числом с резко отрицательным, а тем более мистическим оттенком. С помощью него человечество должно опознать антагониста Бога, но при этом не создавать пустых суеверий вокруг самого числа. Поскольку у каждого человека есть 666 день жизни, у многих дорог есть 666 километр, а в толстых фолиантах присутствует 666 страница.

На кого указывает число Зверя

Вместе с тем, человечество не однократно пыталось вычислить человека, на котором бы лежала печать числа 666. Одним из них являлся яростный противник христианства Римский кесарь Нерон. Дело в том, что каждой букве, как латинского, так и древнееврейского алфавита соответствует определенное число. Сумма букв в имени Нерон на латинском и древнееврейском языках соответствует числу 666.

Европейские нумерологии выводили число Зверя из имени Наполеона Бонапарта и ряда других завоевателей. Известный теолог Этельберг Штауфер видел в нем имя римского императора Домициана. Существовали и другие известные исторические деятели в именах, которых исследователи «находили» число 666. При этом, несмотря на то, что все эти люди оставили о себе кровавую память, никто из них конечно же не являлся настоящим Антихристом.

Интересные факты

В то же время, несмотря на то, что официальная церковь отвергает суеверия связанные с числом 666, некоторая мистика вокруг него все-таки присутствует. Считается, что способ организации игры в рулетку, которую нельзя обыграть, подарил людям сам дьявол. При этом если сложить все числа на столе рулетки, то получится 666. В США есть трасса под номером 66. Часто весельчаки подрисовывают на дорожных указателях третью шестерку. Удивительно, но согласно данным статистики, данная трасса является лидером в США по количеству ДТП.

Когда на Японию упали ядерные бомбы США, страной правил император Хиро-Ито – 666 правитель страны. Аббревиатура, с которой начинаются интернет адреса www, переведенная на иврит, будет обозначать 666. Печально известный пакт о ненападении между СССР и Третьим Рейхом продержался 666 дней. Данный перечень трагической связи числа 666 с человеческой историей можно продолжать долго. Тем не менее, факт остается фактом — данное число не несет для людей ничего хорошего.