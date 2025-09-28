Как на Руси узнавали ведьм

Исторический архив — тема колдовства на Руси окружена множеством мифов. Любопытно, что в разных регионах и в разное время подозрение в ведовстве падало на абсолютно непохожих друг на друга женщин. Однако у наших предков существовал целый свод примет, по которым можно было вычислить колдунью.

© unsplash

Красивые вдовы

Удивительно, но единого образа ведьмы не существовало. На Юге Руси в колдовстве чаще всего обвиняли молодых и привлекательных вдов, чья красота смущала мужские умы и провоцировала на безрассудные поступки. Совершенно иной типаж царил в северных губерниях: там ведьму представляли как сухую, сгорбленную и косматую старуху. А вот в среднерусских землях собирательный образ и вовсе был иным: толстая, неряшливая женщина, часто с бельмом на глазу.

Несмотря на внешние различия, все сходились в одном: у каждой настоящей ведьмы был маленький, скрытый от глаз хвостик. Чтобы проверить подозрения, деревенские женщины часто приглашали «жертву» в баню — отказ от такого предложения расценивался как прямое доказательство вины. Ведь разве настоящая колдунья рискнет показать свой секрет? Еще одной уликой служило поведение в церкви: если женщина стояла к иконостасу спиной, не молилась и не крестилась, это лишь укрепляло уверенность окружающих в ее связи с нечистой силой.

Ведьмы прячутся

Пока одни шли к иссохшей косматой или толстой с бельмом в глазу старухе за помощью, другие обвиняли ее во всех мыслимых и немыслимых грехах, начиная от неурожая, заканчивая падением скота, засухой и проливными дождями.

Так, сложилось, что в каких-то бедах и неприятностях, происходящих в жизни, человек всегда стремится обвинить другого, а не себя и свое окружение. Чтобы обезопасить себя, селились отшельницы на краю деревни или в лесу чтобы в случае каких-то волнений или недовольств со стороны деревенских жителей можно было укрыться в глубокой и непролазной чаще леса. К сожалению, им не всегда удавалось избежать самосуда.

Как боролись с ведьмами на Руси

Подозреваемую в бедах всей деревни или отдельных ее жителей, нередко допрашивали с пристрастием. Ее пытали, нередко использовалась дыба... Естественно, что многие признавались в не совершенных ими грехах. Костер и осиновый кол — главные средства борьбы с ведьмами на Руси. Их сажали живьем на кол и сжигали в их же собственных избах или на костре.

История сохранила самую жестокую казнь — в 1489 году в Пскове сожгли тринадцать ведьм, обвинив их в том, что они наслали на горожан моровую язву. Кроме того сохранила история и сведения о других казнях. Так, например, старуха Олена, признавшаяся в наведении порчи на деревенских жителей, была сожжена в собственной избе под Москвой в 1670 году. Пострадали и мужчины. Одним из обвиненных в колдовстве и сожженных на костре стал крестьянин Оглоедов. Казнили его под Смоленском, произошло это в 1678 году за наведение икоты на людей.