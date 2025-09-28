Что никогда не сделает русская женщина

В глобализированном мире стираются многие границы, однако культурные коды, формировавшиеся веками, продолжают влиять на повседневную жизнь. При сравнении социальных ролей и привычек российских женщин и их ровесниц из Западной Европы или США становятся видны интересные закономерности, уходящие корнями в историю и менталитет.

Не выйдет из дому ненакрашенной

Для многих россиянок выход в свет – даже для похода в магазин – предполагает «полный парад». Это включает тщательно подобранную одежду и макияж. Такой подход контрастирует с более расслабленным стилем западных женщин, которые часто предпочитают комфорт (джинсы и футболка) и естественность, нередко появляясь на публике без косметики.

Еще один заметный штрих – верность каблукам даже в неподходящих условиях, будь то гололед или разбитая дорога. Эта готовность жертвовать удобством ради эстетики демонстрирует особое отношение к публичному образу, где внешность считается важной составляющей социального взаимодействия.

Не предпочтет семье карьеру

Безусловно, в России много успешных карьеристок, но в массовом сознании приоритет часто остается за семьей. Идеалом традиционно считается ранний брак.

У нас считается, что чем раньше выйдешь замуж, тем лучше. В результате в Европе средний возраст вступления женщин в брак составляет 28 лет, а в России и других странах СНГ – 23 года.

В России женщина в 35 лет считается старой девой и неудачницей. В Западной Европе и Америке принято сначала заниматься самореализацией – завершить учебу, устроиться на работу, достичь определенного социального и материального статуса, и только тогда задуматься о создании семьи. У нас же все наоборот. Зачастую девушка выскакивает замуж в 18, рожает ребенка – и только потом задумывается об учебе и карьере. А многие российские женщины и вовсе готовы бросить учебу или уйти с работы ради семьи и мужа.

Не откажется содержать своих детей

«Плоха та мать, которая не доведет своего ребенка до пенсии», – такая поговорка могла возникнуть только в России.

Если российский юноша или девушка становится студентом, то зачастую продолжает жить в родительском доме, или родители регулярно высылают им деньги во время учебы. А если учесть, сколько у нас неполных семей, то становится ясно, что в основном забота о взрослом дитяти лежит на плечах женщины.

В западных странах принято, поступив в колледж или университет, покидать дом. Студенты не ждут родительских подачек, стараются самостоятельно встать на ноги.

В России, если вы попали в сложную финансовую ситуацию и у вас есть родители, всегда можно обратиться к ним за помощью. Мать отдаст последнее, чтобы спасти сына или дочь. На Западе у родителей можно попросить в долг, но его придется отдавать. Русская мать никогда не скажет своему великовозрастному чаду: «Сам решай свои проблемы!»

Не предпочтет внукам путешествия

За редким исключением, конечно, пожилые россиянки смотрят за внуками. А вот жительницы Запада в пенсионном возрасте раскатывают по всему миру в качестве туристок. «Сидеть» с внуками в США и Европе просто не принято. Если вам надо куда-то уйти или уехать, вы нанимаете для ребенка приходящую няню. А к бабушке ездите только на воскресный обед.

Не станет добиваться равного распределения ролей в семье

Мы традиционно привыкли к тому, что муж в семье должен быть добытчиком, а жена – заниматься домашним хозяйством. Поэтому у нас принято, что мужчина зарабатывает на жизнь, а женщина стоит у плиты, готовит, убирает, смотрит за детьми.

На Западе все не так. Там бытовые обязанности делятся между супругами пополам, и муж не видит для себя ничего зазорного в том, чтобы приготовить завтрак, пропылесосить квартиру или постирать белье.

Как мы знаем, на Западе даже в кафе принято платить самим за себя, а не ждать, что это сделает мужчина. В семье чаще всего оба супруга работают и делят пополам расходы за еду и квартиру. У каждого может быть свой счет в банке. Не считается зазорным, если жена зарабатывает больше мужа.

В 2008 году Американский Институт семьи и работы (Families and Work Institute) провел исследование, согласно которому только 42% мужчин и 39% женщин в США считают, что мужчина должен обеспечивать семью, а женщина – заниматься домом и детьми. А не так давно исследователи Кембриджского университета на основании результатов опроса 10 тысяч жителей семи европейских стран выяснили, что многие мужчины чувствуют себя некомфортно, не выполняя обязанностей по дому.