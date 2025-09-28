Почему все ненавидели Лермонтова

В историю русской литературы Михаил Юрьевич Лермонтов вошел как гениальный поэт, достойный преемник Пушкина. Его личность была полной противоположностью творческому гению — ярый борец с несправедливостью, он обладал сложным, неуживчивым характером, который в конечном счете и привел его к трагическому финалу.

Неукротимый нрав

Принципы Лермонтова распространялись не только на творчество, но и на повседневную жизнь. Современники отмечали его полное отсутствие чувства меры во всем — даже за обеденным столом. Поэт мог съесть все приготовленные блюда, не заботясь о том, что его гости останутся голодными. Подобная несдержанность и эгоцентризм стали причиной его тотального одиночества — враждебное отношение к поэту распространялось даже на ближайшее окружение и родственников. Ещё при рождении поэта, акушерка сказала, что он не умрет своей смертью.

Шутки, которые стоили жизни

Главной опасностью характера Лермонтова был его острый, не знавший границ язык. Зачастую, он издевался и постоянно шутил над своими старыми приятелями. Именно этот факт из его жизни стал смертельным. Его ненавидел даже Николай I. Он разгневался после того, как поэт написал стихотворение "На смерть поэта", в котором обвинил именно царя в гибели Пушкина.

Стоит отметить, что умер Лермонтов также, как и Пушкин - на дуэли. Причиной смерти поэта считают его колкие шутки, которые постоянно поступали в адрес старого товарища Мартынова. Лермонтов с легкостью мог обидеть его и выставить в дурном свете перед окружением. Именно это и послужило причиной состоявшейся дуэли между бывшими товарищами.

Смерть Лермонтова не удивила и не расстроила ни одного человека из его окружения. А Николай I заявил: "Собаке - собачья смерть!".