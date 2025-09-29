Какие звуки не может произнести русский

Известная поговорка «Что русскому хорошо, то немцу смерть» оказывается верна и в обратную сторону. Лингвистический барьер — явление обоюдное: в каждом языке найдутся звуки, которые русскому человеку с ходу не воспроизвести. На оттачивание некоторых из них могут уйти месяцы упорных тренировок.

© Соцсети

Миф о китайском

Принято считать, что китайский — абсолютный лидер по сложности. Однако на практике его произношение осваивается легче, чем кажется, если у ученика хороший музыкальный слух. Главная трудность — не звуки, а тональность. От высоты и контура тона, которых в языке от 4 до 9 (в кантонском диалекте), полностью меняется значение слова. Вьетнамский в этом смысле еще сложнее — в нем насчитывается до 18 тонов. Что же до звуков, то непривычным для русского человека может стать мягкий звук «р», нечто среднее между нашими «р» и «ж».

Европейский вызов

В европейских языках свои «подводные камни». Например, в немецком русскоговорящим сложно даются гласные с умлаутом: ä, ö, ü. К счастью, их аналоги можно отыскать в нашей речи: нужный звук мы невольно произносим в словах «мюсли» или «мёд».

Немного тяжелее осваивать французский с его носовыми согласными и звуком «р». То, что для Франции — норма (элегантное грассирование), российские логопеды стараются исправить. У нас людей, не способных произнести твердую «р», называли картавыми, а скороговорка про грека, сунувшего руку в реку, и про бобров на бревне — одно из упражнений, призванных помочь в постановке этого звука.

В некоторых диалектах немецкого тоже звучит это грассирование, но более раскатистое - такое, как было у знаменитого «французского воробышка» Эдит Пиаф. У англичан же буква «р» вообще не произносится, а лишь обозначается звуком, больше похожим, как и в китайском, на «ж».

Восток — дело тонкое

Восточная культура очень сильно отличается от славянской, и так же резко разнится семитская языковая семья. Например, в ней есть звуки, которые не имеют точных аналогов в русском. К ним относятся, в частности, гортанные, произносящиеся не ртом, а горлом. В иврите их четыре, как и в арабском. На территории современного Израиля они практически редуцировались, а вот у тех евреев, которые родились в арабских странах, встречаются. То же самое можно сказать про некоторые кавказские языки с их гортанными звуками, например, адыгейский, чеченский и др.

Представить себе эти звуки можно, если вспомнить поход к лору. То самое «а», которое он заставляет нас сказать, прижав шпателем корень языка, — именно гортанное. Резкость звучания арабской речи, кажущаяся многим славянам не очень мелодичной, обусловлена наличием таких горловых звуков.

Межзубные звуки, в которых кончик языка располагается между верхними и нижними зубами, тоже для русских людей в диковинку, но в некоторых европейских языках они есть, к примеру, в английском. Очень трудны для произношения и арабские заднеязычные, также встречающиеся в языках северных народов. Знаменитый Байкал — измененный русскими для удобства произношения якутский Байгал, где «г» как раз заднеязычная.

От топота копыт пыль по полю летит

Звукоподражание цоканью конских копыт и щелканье языком для русских людей - всего лишь развлечение. Но есть народы, для которых такие звуки являются речевой нормой. Те, кто смотрел фильм «Наверное, боги сошли с ума», помнят, как один из главных героев и все его соплеменники-аборигены разговаривали на языке, звучащем для нас очень странно.

Койсанские языки. На них говорят всего около 370 000 человек на юге Африки и в Танзании. Они распространены в основном среди жителей области, окружающей пустыню Калахари. Эти языки постепенно вымирают. Цокающие согласные называются «кликсами», и их количество порой достигает 83. Кроме койсанских языков кликсы в качестве основных составляющих речи встречаются также в банту и дахало.

При желании и терпении освоить любой язык, включая койсанские, русский человек может. Это всего лишь вопрос времени.