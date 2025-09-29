Что стало с офицерами, которые расстреляли Берию

Расстрел Лаврентия Берии в декабре 1953 года стал одним из самых драматичных эпизодов советской истории. В отличие от традиционных казней, для её исполнения не привлекались профессиональные палачи — эту миссию выполнили высокопоставленные военные. Первый смертельный выстрел, согласно официальной версии, произвел генерал-лейтенант Павел Батицкий.

Павел Батицкий

Судьба Батицкого — классический пример советской карьерной лестницы. Родившийся в харьковской рабочей семье, он начинал слесарем на заводе «Серп и Молот», но в 1924 году выбрал военную стезю. Прошел путь от курсанта военной школы до командира корпуса в Великую Отечественную войну.

К 1953 году 43-летний Батицкий занимал пост первого заместителя командующего войсками Московского военного округа. Именно это положение сделало его ключевой фигурой в операции против Берии, который содержался в подземном бункере штаба МВО.

Участие в казни опального маршала не помешало, а возможно, и способствовало дальнейшей карьере Батицкого. В последующие годы он стал маршалом Советского Союза, главнокомандующим войсками ПВО страны, Героем Советского Союза. Скончался в 1984 году в возрасте 73 лет.

Алексей Баксов

Есть версия, что Павел Батицкий взял на себя первый выстрел в Лаврентия Берию, потому что у одного из офицеров дрогнула рука. Как бы то ни было, по утверждению Леонида Млечина, автора издания «Кремль-1953», после Батицкого в уже мертвого осужденного все же стреляли и остальные военные, присутствовавшие на казни. Одним из них и был Алексей Иванович Баксов, который родился в 1907 году в одном из сел Саратовской губернии. Поначалу Баксов тоже трудился рабочим, но после призыва в РККА решил посвятить свою жизнь армии. До нападения Германии на СССР он успел окончить Военную академию имени Фрунзе, а во время войны Баксов служил в НКВД, командовал дивизией, корпусом. За форсирование Западной Двины был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны Алексей Баксов был назначен исполняющим обязанности начальника штаба Московского района ПВО, то есть состоял в ведомстве у Кирилла Москаленко, также принимавшего участие в аресте Берия. Через несколько месяцев Баксов стал начальником штаба. В 1955 году он стал первым заместителем и членом Военного совета Московского округа ПВО. В 1960-х годах Алексей Баксов представлял Главнокомандующего ОВС государств-участников Варшавского договора в Болгарской народной армии. В 1963 году Алексей Иванович получил новое звание – генерал-полковник. Через 9 лет генерал был уволен в запас. Он умер на 2 года позже Батицкого, в 1986 году.

Иван Зуб и Виктор Юферев

Кроме Батицкого и Баксова, в аресте и расстреле Лаврентия Берия принимали непосредственное участие Иван Григорьевич Зуб и Виктор Иванович Юферев. Первый являлся начальником Политуправления войск Московского военного округа, а второй – офицером для поручений Москаленко. Впоследствии Зуб стал генерал-майором, а Юферев – полковником. В 1954 году Иван Зуб, Виктор Юферев и Алексей Баксов были награждены орденами Красного Знамени. Как гласят документы, приведенные в книге Алексея Топтыгина «Неизвестный Берия», перечисленные лица были удостоены наград именно за образцовое выполнение задания, связанное с «нейтрализацией» Берии. Однако военачальники рассчитывали как минимум на звание Героев Советского Союза.

В 1985 году Алексей Баксов, Иван Зуб и Виктор Юферев решили-таки добиться своего и обратились с письмом к тогдашнему генсеку Михаилу Горбачеву. Они писали и про риск, и про самопожертвование, заметили, что «операция была проведена успешно без кровопролития и каких-либо потерь». Поэтому в канун 40-й годовщины Победы Советского Союза над гитлеровской Германией Баксов, Зуб и Юферев посчитали целесообразным обратиться в ЦК Компартии «с надеждой положительного решения вопроса о присвоении звания Героя Советского Союза». Ответ за подписью заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС Н. Савинкина гласил: