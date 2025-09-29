Чем на Руси заменяли кесарево сечение

Кесарево сечение — одна из древнейших акушерских операций. Согласно античным источникам, именно таким способом на свет появились бог врачевания Асклепий и покровитель виноделия Дионис. Римский историк Плиний Старший утверждал, что свое имя Гай Юлий Цезарь получил благодаря тому, что был извлечен через разрез (лат. caesarea), хотя современные историки оспаривают эту версию.

© Средневековая гравюра

На Руси кесарево сечение применялось в исключительных случаях, обычно при смерти матери. В арсенале славянских повитух были иные методы помощи при сложных родах. Ценные сведения дошли до нас благодаря трактату «Алимма», написанному в XII веке повитухой Евпраксией — внучкой Владимира Мономаха, обучавшейся медицине в монастырской школе.

.

В своем труде она описывала методы, которые сегодня можно считать прообразом современного акушерства:

- для ускорения схваток в случае нерегулярной родовой деятельности, особенно если воды уже давно отошли, использовался отвар спорыньи или водяной лилии. По преданию "солнце не должно вставать дважды над головой рожениц", то есть, не допускалось затягивание родов на срок более 24 часов. Современная медицина полностью согласна с этой акушерской рекомендацией;

- для обезболивания, если родильница теряла много сил или была слаба изначально, давали красавку или белену;

- при неправильном положении плода (когда он шел ногами или боком) повитухам было предписано при помощи спиц и лент, вводимых в матку, поворачивать его в нужном направлении.

Если мать умирала, а плод подавал признаки жизни, его можно было извлечь, используя разрез острым предметом. Для этого повитухе нужны были опыт, сила и хладнокровие.

Многие знания были утеряны, да и применялись они только самыми искусными повитухами, так как были сопряжены в высокими рисками - инородные предметы в полости матки нередко приводили к инфекциям, кровотечениям, преждевременной отслойке плаценты... Гигиена и антисептика были еще недостаточно развиты. Правда, в том же трактате «Алимма» гигиене было уделено особое внимание. Например, женщине после родов предписывалось мыться в бане каждые три дня. В более поздних источниках требования к гигиене роженицы были еще более ужесточены. Например, в книге «Крестьянская цивилизация в России» В. Бердинского можно найти такие слова:

"...после родов роженицы кладутся на пол на ржаную солому, где лежат неделю. Во все это время каждый день, по два раза, согревается баня, куда она ходит..."

С развитием акушерства и усовершенствованием оперативного родоразрешения оно вошло и в русскую практику. Одним из первых применивших ее успешно хирургов был И. Ф. Эразмус, профессор кафедры анатомии, хирургии и повивального искусства Московского Университета в 1756 году. Операция прошла без зашивания матки у живой женщины. Исход для плода и матери - благоприятный.