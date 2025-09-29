В каких странах очень любят женщин в теле

Несмотря на множество проблем, сопутствующих чрезмерной упитанности, ожирением добровольно охвачены многие страны, поскольку там оно считается признаком здоровья, богатства и счастья. Список, предлагаемый ниже, расскажет о десятке стран, почитающих ожирение, особенно женское, поскольку исторические и культурные веяния в этих странах только способствуют этому.

1. Тонга

На небольшом острове Тонга, что на юге Тихого океана, красотой считаются большие физические размеры. Это в сочетании с жирной, бедной питательными веществами импортной едой и недостаточной физической активностью породило нацию, охваченную ожирением. Из 140 тыс. взрослых жителей острова 100 тыс. имеют избыточный вес.

Несколько исследований, выпущенных в 2004 году Североамериканской ассоциацией по изучению ожирения, говорят о том, что жители острова Тонга генетически предрасположены быть полными. Пристрастие к женской полноте также коренится в местных обычаях и наследственности.

2. Кувейт

Кувейт на Ближнем Востоке — это не только богатые нефтяные месторождения, но еще и определенные люди. Сердечно-сосудистые заболевания — это главная причина смертности в этой стране, и 52% кувейтских женщин старше 15 лет страдают ожирением. Исторически сложилось так, что эти пустынные кочевники считали упитанность признаком здоровья и богатства, и такая тенденция четко прослеживается по сей день.

В стране, где на развитие женщин наложено табу, жены часто ценятся лишь как декоративные элементы, которые служат для наполнения дома. И чем женщины больше — тем богаче дом.

3. Фиджи

Лидеры этого некогда изолированного острова стремились соединить его с остальным миром, и в результате в рационе жителей Фиджи появились высококалорийные продукты питания. Обычаи этой нации из южной части Тихого океана вращаются вокруг подаяния пищи окружающим для демонстрации преуспевания. Это в сочетании с недостаточной осведомленностью о рисках для здоровья привело к тому, что большинство населения Фиджи страдает от лишнего веса. Однако они не только толстые, они — счастливые. Большой объем талии давно почитается в женщине как признак здоровья, богатства и плодовитости.

4. Ямайка

С учетом того, что 65% ямайских женщин классифицируются как полные, идеальное пляжное тело там имеет размер, почти вдвое превышающий медицинские стандарты. Национальная особенность женщин этого острова — это большие бедра и ягодицы, состояние, известное как «стеатопигия» (т.е. избыточные отложения жировой ткани в районе ягодиц).

Исследование, проведенное в 1993 году в сельских районах Ямайки, показало, что стройность там ассоциируется с печалью, а избыток веса — со счастьем, добротой и социальной гармонией. А следовательно, существует целый рынок таблеток, который обслуживает молодых женщин, желающих набрать вес.

5. Самоа

Поскольку страна отказалась от своей тихоокеанской диеты из клубней и рыбы в пользу еды, ставшей популярной в годы Второй мировой войны, масса тела в Самоа начала расти. Тем не менее ожирение здесь не является чем-то новым: туземцы страдают от нехватки продовольствия на протяжении многих веков, и биологические антропологи считают, что самоанцы генетически «запрограммированы» хранить дополнительные калории в жировой ткани. Эта естественная склонность приводит к возникновению популяции крупных людей, а следовательно, крупные женщины здесь являются нормой.

6. Южная Африка

Из-за распространенности ВИЧ потеря веса здесь ассоциируется с болезнью, в итоге в Южной Африке сформировалось негативное отношение к стройности. Многовековую корреляцию между большим весом и большим богатством не смогли побороть даже европейские представления об идеальных размерах тела, появившиеся в период постапартеида. Больших женщин здесь по-прежнему любят за их вес, которому отдается интуитивное предпочтение как показателю здоровья и финансового статуса.

7. Афганистан

На протяжении веков полные афганские женщины ценились за то, что сильно контрастировали с бесплодной окружающей средой. Женская плодовитость среди кочевников, влачащих жалкое существование в песках, прочно ассоциируется с накоплением лишних килограммов. Паранджа по большей части скрывает точные очертания женского тела, однако круглое лицо с мягкими чертами здесь является предметом вожделения.

8. Таити

На острове Таити во Французской Полинезии существовал местный обычай «ха’апори». Буквально это означает «откармливать». Молодых женщин откармливали, а затем предъявляли вождю, чтобы он мог оценить их красоту и способность к деторождению. Почитание ожирения продолжается здесь по сей день, отчасти из-за диеты, богатой кокосовым молоком и углеводами. Женщин на Таити по-прежнему любят за их круглые лица и округлые формы.

9. Науру

Государство Науру известно не только самым высоким в мире уровнем диабета в 31% населения, оно славится еще и тем, что охвачено ожирением. 14 тыс. человек, населяющих этот маленький остров в южной части Тихого океана, ассоциируют полноту с красотой и плодовитостью. Женщин откармливают для подготовки к рождению детей, а мужчин — для состязаний в силе.

Фосфатные месторождения, покрывающие большую часть острова, препятствуют масштабному ведению сельского хозяйства. Импорт свежих продуктов продолжает оставаться невыгодным, так что самые дешевые, но ведущие к ожирению продукты завозятся из Новой Зеландии и Австралии.

10. Мавритания

У этого народа, живущего в охваченной засухой Западной Африке, женская полнота — синоним красоты и богатства. Хотя иногда принудительное питание (обозначается словом «gavage», позаимствованным из французского языка. Слово обозначает процесс принудительного откорма гуся, чья печень затем пойдет на фуа-гра) все же практикуется здесь, и молодые девушки поглощают огромное количество жирного верблюжьего молока ежедневно.

Женщины не в состоянии преобразовать такое количество жира в килограммы и не могут постоянно работать как «жировые фермы», поэтому вынуждены принимать антигистаминные препараты и стероиды животного происхождения, чтобы стимулировать аппетит. Упражнения не одобряются, и женщины после рождения детей часто разводятся, поскольку оказываются неспособны поддерживать прежние огромные объемы тела.