Почему советские школьницы выглядели старше своих лет

Рассматривая старые фотографии выпускников, можно заметить, что школьницы в СССР выглядели старше, чем их ровесницы сегодня. Некоторые из них вообще не похожи на подростков и их можно принять за женщин 25-30 лет. В то же время сейчас девушки в выпускных классах выглядят совсем юными, даже если стараются казаться взрослыми. В чем причина такой разницы?

Причин, почему школьницы в СССР выглядели взрослыми, немало. В первую очередь нужно отметить, что страна долгие годы оправлялась от долгой и кровопролитной войны. В послевоенное время произошел экономический спад, а рабочих рук не хватало. Из-за этого многие подростки трудились на производстве и в сельском хозяйстве наравне со взрослыми. Они участвовали в строительных отрядах, выезжали на уборку урожая в колхозы и совхозы, работали на заводах и фабриках.

Также не стоит забывать и о том, что питание сильно отличалось от современного. Первое послевоенное десятилетие многие дети и взрослые недоедали. Некоторые привычные нам продукты, такие как мясо, молоко и яйца, и вовсе были для многих недоступны. Фрукты и овощи были в основном сезонными. Поэтому большую часть года люди страдали от нехватки витаминов и минералов.

Не до красоты

Еще одна причина, почему школьницы выглядели старше — это отсутствие в СССР культа красоты. Средства для ухода за кожей и волосами в продаже практически отсутствовали или были очень низкого качества. При этом попытки девушек следить за внешностью, использовать косметику или делать прически порицались обществом. Считалось, что это тлетворное влияние Запада, которое высмеивалось в прессе, на телевидении и в кино.

Но все ли было так плохо у старшеклассниц Союза? Вовсе нет. У них все же было детство, с занятиями спортом, увлечениями и веселыми компаниями. Правда, было и множество обязанностей и забот. Девушки не только выглядели старше — они и вели себя совсем по-взрослому.

Ученица 10 класса могла приготовить обед, починить одежду, разобрать и собрать автомат Калашникова. Многие в 15-16 лет поступали в ПТУ, техникумы и институты и покидали родной дом. Девушки жили в общежитиях, учились, иногда параллельно работали и сами распределяли свой бюджет.

Большинство выпускниц школы были достаточно ответственными и самостоятельными, чтобы полагаться на свои силы и не зависеть от родителей. Совершенно ясно, что все эти факторы, как физиологические, так и психологические сказывались на внешности девушек.