В России появилась услуга «нытинга»

В Москве появилась услуга «нытинга». На это обратил внимание Telegram-канал «Москва сейчас».

Любой желающий, как утверждается, в течение часа может жаловаться на жизнь. Заплатить за это придется 10 тысяч рублей. Полчаса жалоб обойдутся в 5 тысяч.

«Ваш безопасный люк для сброса давления», -- говорится в объявлении.

Там также указано, что выслушать клиента готовы как в формате онлайн, так и при личной встрече. Однако второй вариант оплачивается отдельно.

