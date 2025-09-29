Девушка грязно отомстила ненавидящей собак соседке

Пользовательница Reddit с ником Legalnerd-7991 рассказала о том, как отомстила женщине, затравившей всех владельцев собак в подъезде. По словам девушки, соседка нередко пыталась причинять боль животным, однако найти на нее управу другие жильцы не могли.

«Мой лабрадор подхватил какую-то инфекцию, и ему приходилось принимать много лекарств, из-за которых он очень часто начал ходить в туалет. Я выходила вместе с ним на улицу буквально каждый час несколько дней подряд. Я живу на 34-м этаже, а потому точно не собиралась ходить пешком по лестнице, чтобы вывести собаку», — рассказала автор.

Спускаясь в лифте на очередную прогулку с животным, девушка столкнулась с той самой соседкой, стоявшей на своем этаже. Она потребовала, чтобы автор вышла из лифта с животным и поехала на следующем, мотивировав это своей фобией, однако рассказчица отказалась. Тогда соседка попыталась грубо схватить лабрадора, но девушка встала между ней и своей собакой, чтобы защитить питомца. Позднее, во время прогулки, на нее снизошло озарение.

«Я решила привязывать пакеты с какашками к ее дверной ручке или класть их на коврик перед дверью, чтобы она не пыталась больше хватать мою собаку и причинять боль другим животным. Я знаю, что это неправильно, но мне все равно — к восьми утра следующего дня на ее входной двери висели десять дымящихся пакетов с какашками», — рассказала девушка о своей мести.

