Как жили Эстония, Латвия и Литва до присоединения к СССР

В современной политической риторике стран Балтии период 1920-1940 годов нередко преподносится как едва ли не «золотой век» национальной государственности. Эта точка зрения находит отражение и в учебниках истории, формируя идеализированный образ эпохи независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Однако насколько эта картина соответствует историческим фактам? Обратимся к архивным данным и статистике.

Демографическая дыра

Путь к суверенитету был трудным и кровавым. На фоне Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в России, прибалтийские народы вели свои войны за независимость. Эти конфликты нанесли тяжелейший демографический удар.

Латвия к 1920 году потеряла около 900 000 человек. Численность населения оставалась на 20% ниже довоенного уровня вплоть до 1940 года.

Литва, по данным переписи 1923 года, за десятилетие лишилась почти 800 000 жителей. Восстановить демографические показатели 1913 года страна смогла лишь к 1939 году.

Эстония оказалась в несколько лучшем положении: к 1921 году рождаемость здесь превысила смертность. Однако прирост был крайне медленным: за 12 лет население увеличилось всего на 19 тысяч человек, что для того времени являлось весьма скромным показателем.

Ресурсная игла

Экономическая ситуация в так называемую прибалтийскими политиками «эпоху расцвета» нуждалась в поддержке, особенно на фоне того, что во время Первой мировой войны из стран Балтии вывели большую часть производства. В Латвии закрыли около 400 предприятий, а из столицы Литвы вывезли практически все промышленное оборудование.

Однако еще более серьезной проблемой стал разлад с Россией, которая, с одной стороны, поставляла сюда практически все необходимое сырье и, с другой стороны, закупала львиную долю прибалтийской продукции.

Конечно, Латвия, Литва и Эстония тут же постарались переориентироваться на западный рынок, но без мощных ресурсов Российской империи их продукция не смогла составить конкуренцию на международном рынке.

А в таких случаях остается только одно: продавать любые имеющиеся ресурсы и сырье - поэтому добыча сланца выросла в три раза. Что такое сланец? Это заменитель нефти, из которого делали масло и бензин, чтобы поставлять за рубеж.

В то же время завод «Ноблесснер», на котором строились российские подлодки, вместе с «Русско-Балтийским заводом», где выпускались российские автомобили, были закрыты.

Зато росли масштабы сельского хозяйства, причем в какой-то геометрической прогрессии: средний размер фермерского участка в Эстонии достигал 23 гектаров, а всего с 1913 по 1940 годы размеры пахотных земель увеличились в 18 раз.

Однако сельскохозяйственной техники было совсем немного, а учитывая, что заводы закрывались, можно сделать вывод, что ей просто неоткуда было взяться. Так что, к сожалению, единственное, на что могли жить страны Балтии, это деньги от поставок сланца за рубеж.

Власть иностранного капитала

Надо сказать, что страны Прибалтики выиграли свои войны за независимость, во многом, благодаря поддержке западных стран.

Так советским войскам в Эстонии противостояли иностранные добровольческие отряды, которые главным образом состояли из финнов. Также Финляндия помогала эстонцам материально: финны предоставили заем размером в 10 тысяч марок. Не обошлось тут и без вездесущих англичан, поддерживавших Эстонию своим флотом и десантом, который высаживался в тыл советских войск.

Именно благодаря флоту Антанты латвийская армия смогла вытеснить из Риги Западную добровольческую армию под командованием белого полковника Павла Бермондт-Авалова. Расправиться с советскими войсками латышам помогла Польша.

Литве в войне с советской армией помогли сначала немецкие добровольцы, а после – латвийские партизаны. После литовцы объединились с поляками для контр-наступления. В конечном счете был подписан мирный договор, согласно которому Советы отдали Литве город Вильно.

Словом, борьба за независимость всех стран Прибалтики завершилась успешно не только за счет пыла борцов за свободу, но и благодаря материальной и физической помощи союзников. Однако за такую помощь всегда приходится платить.

В сухом остатке получилось, что к 1938 году более половины всех крупных частных фирм в Эстонии принадлежали иностранным владельцам. Более того, большая часть этих предприятий занималась добычей сланцев.

Практически 100% литовских производств энергии принадлежали Бельгии. Бумажная промышленность была монополизирована Швецией, Англией и Голландией, а текстиль и банковское дело заполонили собой американцы. А 72% всей латвийской промышленности приходились на немцев.

Во власти военных переворотов

При всех экономических неурядицах, Прибалтика долго приходила в себя и в политической плоскости. Войны за независимость дали импульс всевозможным переворотам, а мировой экономический кризис только усугубил анархию внутри стран Балтии.

Например, в Латвии только за 14 лет поменялось 18 кабинетов министров. Неудивительно, что часть местных элит решила, что с демократией пора заканчивать.

В 1934 году премьер-министр Карл Улманис с помощью генерала Балодиса совершил государственный переворот, в ходе которого военные и полицейские заняли все здания правительства в Риге.

Премьер приостановил действие конституции и распустил Сейм якобы до проведения реформы. В итоге до вхождения Латвии в Советский Союз ни конституция, ни парламент не функционировали, а все партии были запрещены также, как и политические собрания и демонстрации.

Эстония с точностью повторила латвийский переворот: премьер-министр Константин Пятс распустил парламент и отменил действие конституции в том же 1934 году. Все оппозиционные газеты были закрыты, политические партии распущены, а демонстрации и забастовки оказались под запретом.

Литва выделяется среди соседей на этом фоне: переворот здесь случился еще в 1926 году. Однако схема была похожей: военные части захватили все правительственные здания, а президента и министров арестовали.

В стране также ввели чрезвычайное положение, а из литовских коммунистов и членов Крестьянского Народного Союза сформировали коалиционное правительство, в то время как руководство компартии было арестовано с последующим расстрелом четверых членов.

Уже в 1927 году президент Сметона распустил Сейм и объявил себя вождем Литвы. Он и его партия «Литовский национальный союз» управляли страной с такими лозунгами и «свободами» вплоть до 1940 года, пока страна не вошла в состав СССР.